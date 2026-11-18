Com reportagem de Ana Lúcia Caldas, produção de Luciene Cruz, edição de Daniel Ito e sonoplastia de Egberty Martins, equipe da Rádio Nacional em Brasília, a série buscou mostrar como a educação familiar, a escola e outras iniciativas contribuem para reduzir o machismo, feminicídios e o engajamento de homens no combate à violência contra a mulher.

"Em vez de colocar mais mulheres falando sobre isso, a gente deu voz aos homens. O que que os homens estão fazendo também para ajudar a fazer uma sociedade mais igualitária, a ajudar a criar filhos com uma mentalidade diferente, destaca Ana Lúcia Caldas.

Ana Lúcia Caldas relatou que a série especial chegou a provocar algumas reações masculinas negativas ao tema, o que demonstra que o trabalho está no caminho certo.

"O nosso objetivo é levar para os ouvintes a informação correta e provocar neles reflexões e questionamentos. E fazer também com que eles consigam propor soluções.

A conquista do segundo lugar, afirmou ela, é um importante reconhecimento profissional e do papel da comunicação pública.

Operação no Rio de Janeiro

A imagem premiada com o terceiro lugar foi feita pelo fotógrafo Tomaz Silva, da equipe da Agência Brasil no Rio de Janeiro. A imagem retrata a dor de Fernanda da Silva Martins, ao abraçar o corpo do companheiro no Complexo da Penha, em outubro de 2025, morto durante uma operação policial, considerada a mais letal do Rio de Janeiro.