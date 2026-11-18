A Agência Brasil e a Rádio Nacional, veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), tiveram trabalhos reconhecidos pelo 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB-RS).
O prêmio estimula o trabalho dos profissionais de jornalismo na denúncia de violações e na defesa dos direitos humanos na América do Sul.
A série Machismo: como desconstruí-lo, da Rádio Nacional, foi premiada com o segundo lugar na categoria Comunicação Pública. A fotografia Viúva se despede do marido morto na operação policial mais letal do Rio de Janeiro, de Tomaz Silva, recebeu o terceiro lugar, e o fotógrafo Paulo Pinto foi agraciado com uma menção honrosa pela imagem Dia do Trabalhador.
Desconstrução do machismo
Jornalista Ana Lúcia Caldas. Foto: Arquivo Pessoal
Com reportagem de Ana Lúcia Caldas, produção de Luciene Cruz, edição de Daniel Ito e sonoplastia de Egberty Martins, equipe da Rádio Nacional em Brasília, a série buscou mostrar como a educação familiar, a escola e outras iniciativas contribuem para reduzir o machismo, feminicídios e o engajamento de homens no combate à violência contra a mulher.
"Em vez de colocar mais mulheres falando sobre isso, a gente deu voz aos homens. O que que os homens estão fazendo também para ajudar a fazer uma sociedade mais igualitária, a ajudar a criar filhos com uma mentalidade diferente, destaca Ana Lúcia Caldas.
Ana Lúcia Caldas relatou que a série especial chegou a provocar algumas reações masculinas negativas ao tema, o que demonstra que o trabalho está no caminho certo.
"O nosso objetivo é levar para os ouvintes a informação correta e provocar neles reflexões e questionamentos. E fazer também com que eles consigam propor soluções.
A conquista do segundo lugar, afirmou ela, é um importante reconhecimento profissional e do papel da comunicação pública.
Operação no Rio de Janeiro
A imagem premiada com o terceiro lugar foi feita pelo fotógrafo Tomaz Silva, da equipe da Agência Brasil no Rio de Janeiro. A imagem retrata a dor de Fernanda da Silva Martins, ao abraçar o corpo do companheiro no Complexo da Penha, em outubro de 2025, morto durante uma operação policial, considerada a mais letal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Foto:Tomaz Silva/Agência Brasil
O fotógrafo Paulo Pinto, da Agência Brasil em São Paulo, recebeu uma menção honrosa, na categoria Comunicação Pública, pela foto Dia do Trabalhador.
São Bernardo do Campo (SP), 01/05/2026 - Guarda Civil de São Bernardo prende homem que estaria causando tumulto durante evento do Dia do Trabalhador. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
A imagem foi feita no ABC Paulista durante um evento alusivo ao 1º de Maio e que reuniu milhares de trabalhadores em São Bernardo do Campo. Na imagem, o fotógrafo capturou o momento em que agentes públicos prenderam um homem a quem atribuíram ter iniciado uma confusão. Paulo Pinto chegou a ser empurrado pelos policiais para que o registro não fosse feito.
Infelizmente, essa é uma atitude comum nessas ocasiões, mas que, com experiência, estamos preparados para registrar, mesmo com toda truculência e cerceamento à informação. Esse é nosso dever como fotojornalista: mostrar a realidade sem filtros, mesmo com toda a adversidade presente no local, destaca, ao acrescentar que receber um prêmio relacionado aos direitos é sempre gratificante.
Prêmio
A cerimônia de premiação do 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, que este ano teve como tema central o feminicídio, será realizada no dia 10 de dezembro, às 19h, em Porto Alegre (RS).
Ao todo, 70 trabalhos foram premiados no Prêmio Especial Feminicídio e nas categorias acadêmico, multimídia, comunicação pública, impresso, áudio (rádio e podcast), fotografia, televisão, online, documentário, grande reportagem (livro) e crônica.