Uma parte muito importante desse festival é a formativa. São as oficinas oferecidas gratuitamente, afirmou Anamaria Rigotto, em entrevista à Agência Brasil.

Nesta quinta, a Oficina Raízes do Samba é com a Estação Primeira de Mangueira. O mestre Rodrigo Explosão vai trabalhar os fundamentos da bateria que comanda na escola de samba, com levadas de surdo, caixa, repique, tamborim e ganzá; construção rítmica do samba-enredo; convenções, paradinhas e bossas; relação entre mestre e ritmistas; particularidades da bateria da Mangueira, que tem identidade rítmica bastante própria.

À noite, a presença da Mangueira continua em um show que tem como convidada a cantora Majur. Conforme a organização, a novidade não está simplesmente em assistir à Mangueira, mas em encontrá-la em uma configuração diferente das quadras, dos ensaios, desfiles e em diálogo com Majur.

Amanhã (20), Dia da Consciência Negra, os participantes da Oficina de Dança Afro com Cleiton Sobreira, da escola Olodum Rio, terão a experiência de passar por uma vivência de dança afro-brasileira a partir da gestualidade dos orixás, da mitologia afro-brasileira, da ancestralidade e dos ritmos de matriz africana.

Para Cleiton Sobreira, participar do festival, especialmente em novembro, mês representativo para a luta das pessoas que vêm construindo a história e constituem os fundamentos dessa cultura, é ir além do tambor.

Quando a gente está em uma programação do festival com pessoas negras sendo protagonistas e falando sobre a sua cultura, de onde a gente vem e, de certa forma, sobre o que nos move na música, na arte, na dança e sobre o toque, isso é fundamental na nossa cultura. Além da questão religiosa, ele [o tambor] é a festa e move o chão de um povo, afirmou Sobreira à Agência Brasil.

A alegria e a dança também são uma forma de lutar, resistir e se manifestar como cultura de um povo. É muito bacana poder estar em uma oficina de dança [no festival] falando um pouco de onde vim e da minha história que, ao mesmo tempo, é tão comum a tantas outras pessoas. É estar nessa roda para compartilhar mesmo, completou.

Cleiton Sobreira destacou que é preciso lembrar que a história não começa agora. Quando a gente chega para compartilhar uma oficina, traz também quem veio antes, os nossos mestres e mestras. É importante celebrar essa ancestralidade. É um legado.

Ele lembrou que o interesse no conhecimento da cultura preta já vem de um tempo, mas atualmente o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para essa parcela da população tem contribuído para maior divulgação.

De um tempo para cá, existem mais políticas públicas para disseminar e ajudar a difundir as manifestações culturais, especialmente, as afrodiaspóricas e, com isso, o tema ganha maior visibilidade. Consequentemente, mais pessoas chegam até o movimento, a gente desmistifica algumas coisas e quebra preconceitos..

O mestre disse ainda que a religiosidade afro-brasileira foi e ainda é bastante demonizada, muitas vezes relacionada à presença do diabo que, para ele, é uma invenção cristã.

A gente trabalha com tudo, é uma encruzilhada. Tudo está misturado, então a religiosidade está misturada com a questão cultural e não tem como dissociar. Falar e dançar sobre um orixá vai além do religioso.

No mesmo dia dessa oficina, o show do Bixiga 70 convida a cantora baiana Virgínia Rodrigues. O Bixiga 70 é considerado uma das expressões mais relevantes da música instrumental brasileira contemporânea, com uma sonoridade que estabelece conexões entre o afrobeat, o jazz, os ritmos afro-brasileiros e as tradições percussivas africanas.