O Festival Repique do Tambor começa nesta quinta-feira (19) no Rio de Janeiro, mostrando que esse instrumento é parte da identidade cultural afro-brasileira que caracteriza a população preta, na preservação das tradições e como fonte permanente de inovação, criação e transformação musical.
Até domingo (22), o público poderá assistir shows com preços populares e participar de oficinas gratuitas com grandes mestres da cultura afro-brasileira. A intenção é fazer um mergulho profundo na cultura popular, valorizando e registrando os seus ritmos, origens e tradições.
A idealizadora do festival, Anamaria Rigotto, disse que a programação tem o tambor como a união de tudo, mas também traz as manifestações que estão sendo criadas atualmente. A intenção é mostrar que a batida do tambor tem alegria, ritmo, cor e sabedoria, que se integram com a realização das oficinas.
Festival de música e dança inclui oficinas oferecidas grauitamente - Foto Ana Clara Cartaxo/Divulgação
Uma parte muito importante desse festival é a formativa. São as oficinas oferecidas gratuitamente, afirmou Anamaria Rigotto, em entrevista à Agência Brasil.
Nesta quinta, a Oficina Raízes do Samba é com a Estação Primeira de Mangueira. O mestre Rodrigo Explosão vai trabalhar os fundamentos da bateria que comanda na escola de samba, com levadas de surdo, caixa, repique, tamborim e ganzá; construção rítmica do samba-enredo; convenções, paradinhas e bossas; relação entre mestre e ritmistas; particularidades da bateria da Mangueira, que tem identidade rítmica bastante própria.
À noite, a presença da Mangueira continua em um show que tem como convidada a cantora Majur. Conforme a organização, a novidade não está simplesmente em assistir à Mangueira, mas em encontrá-la em uma configuração diferente das quadras, dos ensaios, desfiles e em diálogo com Majur.
Amanhã (20), Dia da Consciência Negra, os participantes da Oficina de Dança Afro com Cleiton Sobreira, da escola Olodum Rio, terão a experiência de passar por uma vivência de dança afro-brasileira a partir da gestualidade dos orixás, da mitologia afro-brasileira, da ancestralidade e dos ritmos de matriz africana.
Para Cleiton Sobreira, participar do festival, especialmente em novembro, mês representativo para a luta das pessoas que vêm construindo a história e constituem os fundamentos dessa cultura, é ir além do tambor.
Quando a gente está em uma programação do festival com pessoas negras sendo protagonistas e falando sobre a sua cultura, de onde a gente vem e, de certa forma, sobre o que nos move na música, na arte, na dança e sobre o toque, isso é fundamental na nossa cultura. Além da questão religiosa, ele [o tambor] é a festa e move o chão de um povo, afirmou Sobreira à Agência Brasil.
A alegria e a dança também são uma forma de lutar, resistir e se manifestar como cultura de um povo. É muito bacana poder estar em uma oficina de dança [no festival] falando um pouco de onde vim e da minha história que, ao mesmo tempo, é tão comum a tantas outras pessoas. É estar nessa roda para compartilhar mesmo, completou.
Cleiton Sobreira destacou que é preciso lembrar que a história não começa agora. Quando a gente chega para compartilhar uma oficina, traz também quem veio antes, os nossos mestres e mestras. É importante celebrar essa ancestralidade. É um legado.
Ele lembrou que o interesse no conhecimento da cultura preta já vem de um tempo, mas atualmente o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para essa parcela da população tem contribuído para maior divulgação.
De um tempo para cá, existem mais políticas públicas para disseminar e ajudar a difundir as manifestações culturais, especialmente, as afrodiaspóricas e, com isso, o tema ganha maior visibilidade. Consequentemente, mais pessoas chegam até o movimento, a gente desmistifica algumas coisas e quebra preconceitos..
O mestre disse ainda que a religiosidade afro-brasileira foi e ainda é bastante demonizada, muitas vezes relacionada à presença do diabo que, para ele, é uma invenção cristã.
A gente trabalha com tudo, é uma encruzilhada. Tudo está misturado, então a religiosidade está misturada com a questão cultural e não tem como dissociar. Falar e dançar sobre um orixá vai além do religioso.
No mesmo dia dessa oficina, o show do Bixiga 70 convida a cantora baiana Virgínia Rodrigues. O Bixiga 70 é considerado uma das expressões mais relevantes da música instrumental brasileira contemporânea, com uma sonoridade que estabelece conexões entre o afrobeat, o jazz, os ritmos afro-brasileiros e as tradições percussivas africanas.
A gente proporciona encontros como Bixiga 70, uma banda paulista forte tanto no tambor quanto nos sopros, uma coisa muito contemporânea, e a tradição da voz da Virgínia Rodrigues, que é uma coisa ancestral, observou a curadora.
A cantora Virginia Rodrigues é a atração no show da Banda Bixiga 70 - Foto Marcus Leoni/Divulgação
Os Saberes do Jongo são o tema da oficina de sábado (21) com Lazir Sinval, integrante desse grupo criado em 1960 e que permanece como uma das principais instituições que atuam na preservação da cultura afro-brasileira no país.
À noite, o público vai se divertir com o show do Ilê Aiyê, o primeiro bloco afro do Brasil. Seguindo a proposta da curadoria do Festival Repique do Tambor, o espetáculo vai ser um dos momentos mais emblemáticos da programação representando a força da ancestralidade africana e o papel fundamental da percussão na construção da identidade cultural brasileira.
No último dia, o Ilê estará presente na oficina que vai apresentar os fundamentos da percussão e da identidade rítmica do bloco. A ideia é aproximar os participantes do universo do samba-afro desenvolvido pelo grupo. A atividade explora diferentes instrumentos de sua formação percussiva, como surdos, repiques, caixas, agogôs, chocalhos e timbais, trabalhando pulsação, levadas, coordenação coletiva e construção dos arranjos rítmicos, informou a organização.
O show na programação de encerramento será com o Afrojazz que convida Agnes Nunes, cantora baiana criada na Paraíba. O grupo é um dos representantes da música instrumental brasileira contemporânea, destacando-se pela fusão de ritmos afro-brasileiros e africanos como jazz, afrobeat, reggae, hip-hop e outras linguagens musicais. Sua identidade artística tem na percussão e na força dos tambores elementos fundamentais, estabelecendo conexão direta com a essência do festival.
Para a idealizadora, o festival tem encontros muito preciosos e mesmo que as pessoas já tenham conhecimento como o Ilê e a Mangueira, eles representam também novidade.
Acho que o principal, tanto no show do Ilê quanto da Mangueira é as pessoas os conhecerem há muitos anos. O Ilê está fazendo 52 anos este ano, e ter a oportunidade de ver um show dessa magnitude e com essa potência em um teatro, é inusitado, completamente novo. É diferente de estar na rua.
Demanda
A procura pelas oficinas, que tiveram inscrições abertas para 30 participantes, levou os organizadores a ampliar a capacidade para 50 pessoas. Cada uma das quatro oficinas chegou a receber 150 inscrições. Quem não conseguiu ficar entre as 50 vagas foi posto em lista de espera
A gente teve muita inscrição para todas as quatro oficinas, disse Anamaria.
O patrocínio do festival é da Caixa e do governo federal. Os ingressos dos shows custam R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia entrada). Para o balcão, R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia entrada).