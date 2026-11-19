Nascido na capital baiana, Carneiro é um dos mais importantes pesquisadores da cultura popular e etnógrafos brasileiros, tendo dedicado sua vida ao estudo das religiões de matrizes africanas, da capoeira, do samba, dos quilombos e de outras manifestações da cultura popular.

Ele tornou-se percursor da defesa da liberdade religiosa, a partir da publicação de artigos em jornais e textos acadêmicos sobre as religiões de matriz africana, em uma época em que essas manifestações estampavam apenas páginas policiais. Sua produção intelectual contribuiu para ampliar o reconhecimento de tradições e conhecimentos historicamente marginalizados, em uma sociedade marcada pelo racismo e pela perseguição às práticas culturais e religiosas de origens africanas.

Junto a Jorge Amado, participou ainda da Academia dos Rebeldes, grupo que movimentou a vida literária baiana na década de 1930. Enquanto Jorge Amado construiu, pela ficção, um universo de personagens e histórias que projetaram a Bahia para o mundo, Edison Carneiro investigou as práticas, as tradições e as experiências sociais que constituem parte fundamental da identidade cultural brasileira.

