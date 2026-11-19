O escritor, jornalista, poeta, etnólogo e folclorista Edison Carneiro (1912-1972) será o próximo homenageado da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). Considerada a maior festa literária da Bahia, a Flipelô será realizada entre os dias 11 e 15 de agosto de 2027, no centro histórico de Salvador.
Nascido na capital baiana, Carneiro é um dos mais importantes pesquisadores da cultura popular e etnógrafos brasileiros, tendo dedicado sua vida ao estudo das religiões de matrizes africanas, da capoeira, do samba, dos quilombos e de outras manifestações da cultura popular.
Ele tornou-se percursor da defesa da liberdade religiosa, a partir da publicação de artigos em jornais e textos acadêmicos sobre as religiões de matriz africana, em uma época em que essas manifestações estampavam apenas páginas policiais. Sua produção intelectual contribuiu para ampliar o reconhecimento de tradições e conhecimentos historicamente marginalizados, em uma sociedade marcada pelo racismo e pela perseguição às práticas culturais e religiosas de origens africanas.
Junto a Jorge Amado, participou ainda da Academia dos Rebeldes, grupo que movimentou a vida literária baiana na década de 1930. Enquanto Jorge Amado construiu, pela ficção, um universo de personagens e histórias que projetaram a Bahia para o mundo, Edison Carneiro investigou as práticas, as tradições e as experiências sociais que constituem parte fundamental da identidade cultural brasileira.
Entre as principais obras do próximo homenageado da Flipelô estão Religiões Negras (1936), Negros Bantos (1937), O Quilombo dos Palmares (1947) e Candomblés da Bahia (1948).
Edison Carneiro foi um intelectual que dedicou sua vida a estudar e valorizar as culturas afro-brasileiras, enfrentando o preconceito e a desvalorização de conhecimentos fundamentais para a nossa formação. Anunciar seu nome no contexto do Novembro Negro é também reafirmar a importância de reconhecer e dar visibilidade a intelectuais negros que contribuíram para compreender a Bahia e o Brasil. Sua relação com Jorge Amado torna essa homenagem ainda mais especial para nós, disse a presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, Angela Fraga. A entidade é responsável pela realização da Flipelô.
Idealizada pela poeta Myriam Fraga, a Flipelô ocorre desde 2017 e surgiu com o objetivo de preservar e valorizar a memória do escritor Jorge Amado, a cultura e arte da Bahia, além de estimular a literatura. Com uma programação marcada por lançamentos de livros, palestras, bate-papos, exposições, oficinas e apresentações teatrais e musicais, o evento é todo gratuito. Neste ano de 2026, em que completou dez edições, a Flipelô atraiu mais de 330 mil pessoas e bateu o recorde de público.