O Ministério das Mulheres lançou nesta quinta-feira (19) a campanha 21 Dias de Ativismo com o tema Conectadas, Seguras, Vivas.

Dados da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 mostram que as denúncias de violência ocorrida no ambiente virtual cresceram 36,5% entre 2025 e outubro de 2026. Foram 4.575 denúncias em todo o ano passado contra 6.245 até outubro deste ano. Quase metade das vítimas eram mulheres negras (49%), sendo 38,7% pardas e 10,3%, pretas. As mulheres brancas respondem por 36,3% das denúncias.

Os dados também mostram que 27,6% dos agressores eram ex-companheiros, o que mostra como a violência digital também está presente nas relações afetivas.

Segundo o ministério, a campanha foi estruturada em três eixos: a defesa do direito de mulheres e meninas de estarem conectadas com segurança; à prevenção e o enfrentamento de diferentes formas de violência na internet; e a proteção à vida, à dignidade e à autonomia das mulheres.

Quando a gente fala das violências, a gente fala muito do feminicídio, que é o fim da linha. Mas o que vem antes, e que nós temos que trabalhar muito, é a perspectiva de prevenção, de atenção, de atendimento, de fortalecimento das redes de serviços públicos e governamentais, afirmou a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.

A mobilização é uma parceria entre os ministérios das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Povos Indígenas, e dos Direitos Humanos e da Cidadania e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com apoio da ONU Mulheres e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), além de organizações da sociedade civil e coletivos de mulheres.

Proteção de meninas e adolescentes

Durante a campanha, haverá o lançamento do Guia de Supervisão Parental, voltado a orientar as famílias e responsáveis sobre os riscos enfrentados pelas meninas nos ambientes digitais e formas de protegê-las. O guia traz temas como acompanhamento familiar, diálogo, educação digital, prevenção à situações de assédio, ameaças, perseguição, chantagem, exposição indevida de imagens íntimas e outras formas de violência praticadas nas redes.

O material apresenta ainda aplicativos que ajudam pais e responsáveis a supervisionar os aparelhos celulares das meninas e traz um guia de como baixar, configurar e utilizar esse tipo de tecnologia.

Parceria com a EBC

As mobilizações começam nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, e vão até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Entre as iniciativas estão o projeto radiofônico Escuta Mulher e a série Com Todo Respeito, uma parceria entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o Ministério das Mulheres.

No dia 4 de dezembro, em Fortaleza, o ministério também vai apresentar, juntamente com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o relatório nacional sobre o caso Maria da Penha, com foco na memória, reparação e prevenção da repetição da violência. Maria da Penha foi vítima de uma dupla tentativa de feminicídio em 1983, violência que a deixou paraplégica. A busca dela por justiça se tornou um símbolo da luta pelo fim da violência contra mulheres e resultou, em 2006, na criação da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha.

