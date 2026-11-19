Estudantes, professores, amigos, familiares e pessoas que se sensibilizaram com o caso reuniram-se empunhando cartazes em apoio ao professor. Foram feitos discursos de apoio a André, relatos de outros casos de violência e, principalmente, pedidos por justiça.

"A violência de gênero não atinge apenas mulheres. Ela também tenta calar pela força quem se recusa a ser cúmplice da barbárie nas ruas. Ao intervir, André fez o que todo cidadão deveria fazer", dizia um dos cartazes. "Vamos juntos meter a colher", dizia outro.

O grupo se reuniu nos Arcos da Lapa para seguir até a Praça da Cruz Vermelha, onde ocorreu o espancamento.

O ato foi iniciativa do diretório acadêmico estudantil da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), onde André cursa uma segunda graduação.

Entenda

O professor André Aires foi espancado por um grupo de homens no centro do Rio de Janeiro depois de ter impedido e denunciado a agressão de um deles contra uma mulher. Ele estava passeando com os cachorros junto com o namorado.

O caso ocorreu à luz do dia e no meio da rua, nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha. A mulher que era alvo das agressões conseguiu fugir do agressor, mas o professor levou sucessivos golpes, como socos e chutes.

Durante a sequência de ataques registrada por câmeras na região, o grupo também agrediu uma mulher na rua.

André sofreu traumatismo craniano, perfuração no pulmão e múltiplos ferimentos. Além disso, foi alvo de ofensas homofóbicas e xingamentos.

O professor foi internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade.

André Aires tem 42 anos e é professor de incentivo à leitura na rede municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Atuou ainda como substituto na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).