A premiação é realizada pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) e a Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Esta edição teve como tema "Vacinação da gestante: proteção para a mãe e o bebê".

"Vacinação é um tema prioritário para a cobertura da Agência Brasil. É uma honra ver esse esforço reconhecido por organizações tão importantes. A morte de uma gestante ou puérpera por covid ou gripe é uma tragédia completamente evitável. É urgente informar às mulheres brasileiras que todas as vacinas oferecidas pelo SUS são seguras e essenciais", diz Tâmara Freire.

A reportagem, que teve a edição de Juliana Andrade e fotos de Tomaz Silva e Fernando Frazão, foi vencedora da categoria Texto para internet e mostra que, em 2025, apenas 55% das grávidas se vacinaram contra a covid-19, e 63% contra influenza, vírus causador da gripe.

Os dados, reunidos pelo Ministério da Saúde a pedido da Agência Brasil, apontam que pelo menos 286 gestantes ou puérperas desenvolveram síndrome respiratória aguda grave (SRAG) após a infecção por algum subtipo do vírus Influenza, de 2023 até o início de agosto de 2026. Dessas, 25 morreram, sendo sete este ano.

Tâmara Freire é jornalista na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) há 13 anos e atua principalmente na cobertura de saúde e ciência, com foco especial em vacinação. Ela cursa mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A repórter foi eleita três vezes como uma das jornalistas mais admiradas da imprensa de saúde, ciência e bem-estar no prêmio promovido pelo Hospital Albert Einstein. Além disso, conquistou o 3º lugar na edição passada do Prêmio da Sociedade Brasileira de Imunizações, com o podcast Sala de Vacina.

Premiação na área de saúde

A Agência Brasil conquistou o 1º lugar no Top de Agências do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar de 2026 e quatro jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foram reconhecidas pelo trabalho na área.

Para a diretora de Jornalismo da EBC, Myrian Pereira, o reconhecimento comprova a força e a relevância do jornalismo público brasileiro.

"Ser a agência mais admirada na cobertura de saúde, ciência e bem-estar mostra que a informação checada, ética e gratuita da Agência Brasil é referência indispensável para todo o país. O destaque nacional e regional coroa um trabalho incansável de apuração rigorosa."

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