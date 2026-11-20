A estátua de Zumbi dos Palmares, instalada no centro da cidade do Rio de Janeiro, completa 40 anos em 2026. A data é celebrada com lavagem do monumento, roda de capoeira e reflexões sobre as desigualdades que afetam principalmente a população negra brasileira, neste Dia da Consciência Negra (20).
A estátua de Zumbi foi uma das primeiras a fazer referência à luta pela igualdade racial no país. O projeto, de sete metros de altura, é do renomado arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, e inclui uma base de mármore que remete às pirâmides do Egito.
Como não há imagem conhecida do líder do Quilombo dos Palmares, a peça de bronze reproduz uma máscara do século XII, de um antigo rei do Benim.
O monumento de Zumbi foi projetado para o Largo da Carioca, mas a sociedade preferiu instalá-lo na Avenida Presidente Vargas. Antes conhecida como Praça Onze, a região era um reduto negro desde o pós-abolição, quando ex-escravizados se instalaram pelo bairro em cômodos precários, sem ter para onde ir. Ali nasceu o samba, na famosa Casa da Tia Ciata, sacerdotisa que veio da Bahia, e ocorreram os primeiros desfiles de carnaval.
Quem relembra a decisão de colocar o busto na Avenida Presidente Vargas é Luiz Eduardo Alves de Oliveira, o Negrogun. Presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial do Estado do Rio de Janeiro, ele coordenou as homenagens nesta sexta-feira.
"Quem trouxe o monumento para cá foi Darcy Ribeiro. Ele achava que um monumento à consciência negra deveria estar situado de costas para a Igreja [Católica, simbolizada pela Igreja da Candelária] e de frente para o Panteão (uma espécie de mausoléu) de [Duque de] Caxias, o maior genocida de negros. E Darcy estava certo", lembrou Negrogun.
Ele se referia à repressão de Caxias a revoltas e conflitos armados populares.
Por mais um ano, durante o evento em torno do busto de Zumbi, no centro do Rio, os participantes também refletiram sobre a situação da juventude negra. Os jovens entre 20 e 29 anos são as maiores vítimas da letalidade policial, segundo os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao mesmo tempo, enfrentam barreiras para prosseguir nos estudos e conquistar melhores remunerações na vida adulta.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), embora a diferença tenha diminuído, apenas um em cada dez brasileiros pretos e pardos tem nível superior. Entre os brancos, a proporção é de um em cada cinco.
Acompanhada da avó, Ana Angélica Soares, de 70 anos, a jovem Gabriela Silva Macedo compareceu pela primeira vez à cerimônia de lavagem de Zumbi. A avó conta que o passeio cultural trazia uma lição de "resistência" às opressões enfrentadas pelas pessoas negras.
"Quando criaram o feriado, eu me lembro de as pessoas questionarem, dizendo que já fazia muito tempo da morte de Zumbi, que não deviam", lembra Ana Angélica. "Mas ele foi um herói para nós, não só para os negros, mas para todas as pessoas. Por isso, queria que a minha neta conhecesse [o busto]."
A menina, feliz com o passeio, comemorou:
"Zumbi foi um grande líder, símbolo de resistência entre as pessoas negras. Ele me inspira a seguir sem me importar com o que falam [de forma depreciativa] das pessoas da minha mesma cor", disse Gabriela.
Zumbi é símbolo da luta da população negra contra a escravidão. Ele liderou o Quilombo dos Palmares, formado por diversas unidades menores, na região entre Alagoas e Pernambuco, na segunda metade do século XVII, e resistiu às expedições que pretendiam dizimar o quilombo. A data de sua morte, 20 de novembro, foi escolhida pelo movimento negro como uma alternativa para celebrar a luta contra a escravidão e o racismo, em contraposição ao tradicional 13 de maio, dia em que foi assinada a Lei Áurea, pela princesa regente Isabel Cristina de Bragança e Bourbon, em 1888.
Frequentador das homenagens realizadas aos pés da estátua, Gerson de Oliveira Ferreira, de 70 anos, diz que lembrar Zumbi também significa valorizar os heróis do tempo presente, que defendem os direitos humanos e, principalmente, as políticas de educação para a juventude negra, que ainda enfrenta desigualdades no país.
"A história de Zumbi é muito importante para toda a população, todo o tempo", afirmou, ao enxergar em Zumbi uma liderança em defesa de direitos.
"Zumbi e sua esposa, Dandara, estiveram na Serra da Barriga, fugindo desse processo muito duro que foi a escravidão, liderando o movimento quilombola e tornando-se referência junto com outros atores, como, hoje, [a escritora] Maria Carolina de Jesus, cada um em seu tempo", acrescentou o professor de ensino médio Francisco Cipriano.