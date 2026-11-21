A abertura oficial acontece no sábado (21), às 15h, com painéis e bate-papos com artistas e criadores do universo geek, entre eles Anderson Abraços, Miguel Lokia e integrantes do podcast Jovem Nerd.

No mesmo palco, Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, participa da cerimônia inaugural.

As atividades ocorrem das 12h às 22h no sábado e das 10h às 20h no domingo (22). Sob o tema Seja meu Player 2, esta edição propõe valorizar os laços afetivos construídos na comunidade nerd por meio do compartilhamento de vivências.

O espaço é organizado em áreas temáticas dedicadas a diferentes atrações:

Mundo do Papel Vivo: destaca a produção de HQs;

Fase Oculta Multiversos e Cinema: traz exibições de filmes e séries;

Esplanada Medieval: reúne oficinas e simulações de batalhas.

Entre as atrações musicais confirmadas estão as bandas Supercombo, Miura Jam e Black Pantera. Já o Concurso de cosplayers será disputado nas categorias Desfile Interpretativo e Performance.

O evento também prevê a exibição do documentário Em Busca De Tolkien: Uma Odisseia Criativa. Na obra, o diretor Érico Borgo percorre Inglaterra, França e Suíça para investigar os cenários e as influências que inspiraram o escritor J.R.R. Tolkien na concepção da Terra-média, universo central de sua obra mais famosa, O Senhor dos Anéis .

A produção celebra os 25 anos de estreia do primeiro longa-metragem da franquia, no sábado, às 17h.

A entrada é gratuita, mediante pré-cadastro no site do evento.

*Estagiário da Agência Brasil sob coordenação de Odair Braz Junior

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