Cinco anos depois do assassinato da jovem designer de interiores e modelo Kathlen Romeu, de 24 anos, e do bebê que ela esperava, dois policiais militares serão julgados pelo crime. O caso começará a ser analisado pelos jurados na quinta-feira (26), às 10h, no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.
Kathlen, grávida de 13 semanas, foi atingida por tiros de fuzil enquanto caminhava com a avó em uma rua movimentada no bairro Lins de Vasconcelos, na Zona Norte da cidade, em 2021.
Para compreender os pontos centrais do julgamento e esclarecer por que o caso levou tanto tempo para chegar à Justiça, a Agência Brasil conversou com o advogado da família, Rodrigo Mondego.
Ele se aproximou do caso quando era integrante da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária (CDHAJ) da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro. Apesar de já ter deixado a comissão, Mondego permaneceu com a família e deve atuar no julgamento como assistente da acusação, ao lado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Murais de grafite prestam homenagem no local onde ela foi atingida na comunidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Leniência e lentidão
O advogado critica a leniência da Justiça contra crimes praticados pelo próprio Estado e menciona o caso da menina Ana Clara, também morta por um PM em 2021.
Esse policial já respondia por um outro homicídio, [o processo] estava em fase de recurso, pela morte de um trabalhador, [com um tiro] pelas costas. Se ele não estivesse na rua, Ana Clara estaria viva. Mas sociedade, Justiça e Estado são lenientes.
Em setembro deste ano, Mondego voltou ao local do crime contra Kathlen e seu bebê, no Lins, para repassar detalhes do dia com uma organização que faz perícias independentes.
O Projeto Mirante pretende apresentar aos jurados do tribunal a dinâmica exata do atentado em três dimensões. A ausência de perícias qualificadas feitas pelo Estado tem sido apontada por Mondego como outro problema.
O júri popular é realizado em julgamentos de crimes contra a vida e está previsto na Constituição Federal. Nele, cidadãos comuns decidirão, nesse caso, se os policiais são culpados ou não da morte de Kathlen e seu bebê.
Mondego afirma que está em xeque se a vida de uma pessoa vale a [política de] matança de bandidos, que, na avaliação dele, prevalece há anos como estratégia de combate ao crime organizado no Rio.
O caso da Kathlen é simbólico, pois os policiais decidiram atacar criminosos e, em uma ação equivocada, acabaram matando uma pessoa inocente, uma mulher que fez absolutamente tudo certo na vida, estudou, terminou a faculdade, estava se casando, engravidou do seu companheiro e tinha acabado de comprar uma casa própria, frisou.
O advogado da família, Rodrigo Mondego, e o pai, Luciano Gonçalves, reconstituem os fatos na comunidade com o Projeto Mirante. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Os acusados do crime e réus são os policiais Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano, que respondem por homicídio. Eles já foram condenados por fraude processual, por alterarem a cena do crime, em março de 2026, pela Justiça Criminal. Eles pegaram dois anos em regime aberto e aguardam o novo julgamento em liberdade.
A reportagem entrou em contato com o escritório de advocacia dos PMs acusados, que não retornou as ligações e não comentou.
Acusação
O advogado da família da vítima acredita que um dos pontos centrais da acusação será provar a responsabilidade dos PMs, argumentando que não é preciso "individualizar" a conduta de cada um deles, uma vez que os policiais agiram juntos, com a intenção de matar eventuais criminosos.
A tese da defesa, da necessidade individualização, apresentada em instâncias judiciais anteriores, não convenceu, e o julgamento foi mantido.
No entendimento do Ministério Público, que é o nosso, quando as pessoas agem de forma conjunta, há um resultado [esperado] para esta ação, disse Mondego, em relação a ação da PM que terminou nas mortes. Eles [os policiais] estavam ali tentando executar suspeitos e mataram uma mulher grávida, frisou.
Nesses casos, quem participa da ação assume os riscos do resultado, argumenta Mondego.
Segundo o MP, os policiais dispararam sem que houvesse "qualquer ação que legitimasse a agressão", ou seja, sem justificativa. A denúncia destaca que não havia bandidos próximos à viatura ou aos policiais no momento.
A promotoria também chama atenção para o fato de os policiais terem disparado em meio a uma via de grande movimento de carros e de pessoas e considerou que, apesar de a ação ter sido dirigida a criminosos, como eles não estavam lá, não ofereciam risco nem aos policiais nem à comunidade.
Letalidade policial
Para Mondego, o caso é mais um a expor a alta letalidade policial no estado do Rio de Janeiro, a sexta mais alta no país, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Ele defende investigações mais qualificadas, aumento de pena para homicídios e mais rapidez nos julgamentos.
Uma mãe que perde um filho nunca mais vai ser a mesma, diz. A falta de respostas prolonga o sofrimento e contribui para a sensação de impunidade, acrescenta o advogado.
A polícia fluminense matou 798 pessoas em 2025, segundo o FBSP. Apesar de 13,5% maior que as mortes de 2024, a quantidade de vítimas em 2025 é inferior às 1.814 pessoas mortas pela polícia em 2019, quando esse tipo de ocorrência atingiu seu ápice do período de 2015 a 2025. Na época, o estado era governado por Wilson Witzel (PSC), com Cláudio Castro (PL) como vice.
Leia os principais trechos da entrevista
Agência Brasil: Por que o assassinato de Kathlen levou cinco anos para ser julgado?
Rodrigo Mondego: A legislação brasileira é leniente com o crime de homicídio. Temos mais dificuldade de julgar um crime de homicídio do que o de tráfico de drogas. A polícia investiga, manda para o Ministério Público [estadual], depois vai para o juiz, que determina se faz a pronúncia ou não, ou seja, se leva para o Tribunal do Júri. Só então tem o julgamento.
O problema é que, quando o crime é praticado por agente do Estado, tudo demora mais, existe uma estrutura ainda mais leniente da Justiça, sociedade e Estado. E, nesse caso, após a pronúncia [pelo Tribunal de Justiça], os réus entraram com todos os recursos possíveis nos tribunais superiores, recorrendo a essa leniência.
Agência Brasil: Você pode dar um exemplo mais claro dessa leniência?
Rodrigo Mondego: O Estado e a sociedade são lenientes com o crime de homicídio, por exemplo, quando deixam um policial que já responde por um crime de homicídio continuar [trabalhando] na rua.
Ana Clara, de 5 anos, foi morta em 2021, na porta de casa, por um policial alterado que deu um tiro e a matou na hora. Por sorte, não pegou no irmãozinho, que estava junto. Esse policial já respondia por um outro homicídio, [o processo] estava em fase de recurso, pela morte de um trabalhador, [com um tiro] pelas costas.
Se ele não estivesse na rua, Ana Clara estaria viva. Mas a sociedade, Justiça e Estado são lenientes.
Agência Brasil: A família de Kathlen denuncia que todas as etapas demoram, a começar pela perícia
Rodrigo Mondego: É, o rito de investigação de homicídios no Rio de Janeiro é algo absolutamente relegado. São vários casos que, até hoje, não foram investigados devidamente, até [em casos] de condenação do Brasil em tribunais internacionais.
Acontece que, nesse último período (de 2019 a 2025), houve uma explosão absurda de violência, foram praticadas as maiores chacinas de toda a história do Rio de Janeiro. As maiores são dessa época (15 mortos no Fallet/Fogueteiro, em 2019; 16 mortos no Alemão, em 2022; 23 mortos na Penha, em 2022; 28 mortos no Jacarezinho, em 2021; e 117, no Alemão, em 2025).
Agência Brasil: Como foi o seu primeiro contato com o caso da Kathlen?
Rodrigo Mondego: Eu fui ao IML assim que soube. A nossa intenção, pela OAB, na época, era garantir que a perícia fosse feita da melhor forma possível, que determinasse de onde tinha partido o tiro, pois não tinha projétil dentro dela.
A partir daí, começamos a acompanhar o caso. Com o apoio de lideranças comunitárias, fomos ao local e conversamos com várias testemunhas, e uma delas contou que uma casa foi invadida [pela PM] para a prática de troia.
Agência Brasil: O que é a troia?
Rodrigo Mondego: É uma metodologia em que os policiais se escondem em uma residência, de forma ilegal, para pegarem de surpresa os criminosos, e saem atirando.
Eles fazem isso no intuito não de prender, mas de executar pessoas. E, como a metodologia da troia era pegar de surpresa, pegou de surpresa todo mundo. Era início da tarde, um lugar movimentado, na pista, não era no meio da favela.
A troia é um instrumento de execução sumária, ilegal, porque você invade uma casa, espera os suspeitos, os criminosos, nunca na intenção de prendê-los, de dar voz de prisão. Só que a possibilidade de atingir um inocente é muito grande.
É diferente de uma operação policial, na qual as pessoas veem o caveirão desde cedo. As pessoas podem até sair de casa, para trabalhar, estudar, mas vão fazer isso com muito cuidado.
O advogado da família, Rodrigo Mondego, e o pai, Luciano Gonçalves, reconstituem os fatos na comunidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Agência Brasil: Esse foi o relato das testemunhas?
Rodrigo Mondego: Sim. Uma testemunha disse que teve a casa invadida, e a gente conseguiu uma outra testemunha que viu os policiais na viela, quando chegava em casa.
Temos também uma testemunha que filmou logo após ouvir os tiros e mostra os policiais andando tranquilamente no local e catando os cartuchos das armas no chão o que caracteriza a fraude processual e ninguém pratica fraude se não tem culpa no cartório.
Se fosse uma intensa troca de tiros, eles não estariam andando de forma tranquila. E a perícia comprovou que o tiro partiu exatamente de onde eles [os policiais] estavam, mas não foi possível fazer exame balístico, porque o tiro de fuzil se esfacela.
Agência Brasil: Havia criminosos, de fato, na região?
Rodrigo Mondego: As testemunhas confirmam que havia, sim, mas que eles não portavam armas de grosso calibre, pelo fato de a boca de fumo ser bem na beirada da favela. Como é um lugar mais exposto, os traficantes não costumam colocar ali armas mais caras.
E a informação que obtivemos é que, como os bandidos foram pegos de surpresa, ao ouvir o primeiro tiro, eles conseguiram fugir. Tanto é que ninguém foi preso ou baleado.
Agência Brasil: O que a Kathlen fazia quando foi alvejada?
Rodrigo Mondego: Ela tinha ido visitar a avó, a Dona Sayonara [Oliveira], que, inclusive, se sente extremamente culpada pela morte da neta. Era pandemia, a avó, idosa, insistiu na visita.
Quando houve o tiro, a avó achava que a neta tinha se jogado no chão e machucado o braço, porque o fuzil entra de forma pequena. Quando a avó pede para a neta levantar, por conta do bebê, ela toma consciência [do tiro], vê a cratera da bala deixada [no corpo de Kathlen].
Agência Brasil: E os policiais, o que faziam? Havia uma operação, no Lins?
Rodrigo Mondego: Se fosse uma troca de tiros, uma operação, a Kathlen poderia ter se defendido, poderia ter corrido, fugido. Se ela soubesse que havia uma operação, ela e a avó não estariam caminhando tranquilamente na rua principal. Foi de surpresa. A avó disse exatamente isso, que, do nada, ouviu barulho de tiro e viu a neta caindo no chão.
Também estava vigente a ADPF [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental] 635, a ADPF das Favelas, com regras para as operações [que não foram cumpridas, como comunicação ao Ministério Público].
Houve troia, que é uma metodologia que [a polícia] começou a usar, e, como não se cumpre a obrigação de usar as câmeras corporais, ela pratica crimes sem responsabilização.
Agência Brasil: E a responsabilização, o que esperar do Tribunal do Júri?
Rodrigo Mondego: Quando você não pode atacar a vítima, quando é uma mulher grávida ou uma criança, [a defesa dos policiais costuma] atacar a localidade [do crime]. Afirma que ali tem malfeitores e que, então, a morte de inocentes é um efeito colateral.
Mesmo assim, acredito na condenação porque tem base material mostrando que os policiais estavam ali querendo fazer vingança.
Vamos ver se o júri concordará, ou não, que a vida de uma pessoa inocente, que fez absolutamente tudo certo, que estudou, terminou a faculdade, que estava casando, tinha engravidado do companheiro, comprado um apartamento, vamos ver se a vida dessa pessoa vale a matança de bandido ou não.
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