Neto dos atores Chica Xavier e Clementino Kelé, Ernesto Xavier também se dedica à divulgação da história e da cultura negra e ao enfrentamento do racismo. No programa, ele conta que Na trilha dos orixás: sabedoria ancestral e caminhos de axé no mundo contemporâneo, obra publicada pela editora Goya, em 2026, aborda a filosofia e a sabedoria ancestral presentes nas tradições de matriz africana.
A partir dos ensinamentos e da mitologia dos orixás, Ernesto Xavier reflete sobre temas atuais, como amor, poder feminino, masculinidades, saúde física e mental, perda e luto. O livro apresenta essas tradições como fontes vivas de conhecimento, reflexão e orientação para a vida contemporânea.
Ernesto fala também de outros dois livros publicados por ele: D.R. Discutindo as Relações (2013) propõe uma reflexão sobre as relações humanas. Senti na Pele: Relatos (2017) nasceu de um projeto criado pelo autor nas redes sociais para dar visibilidade a relatos de pessoas vítimas de racismo. A obra reúne testemunhos que documentam experiências de discriminação racial e promovem a reflexão sobre o preconceito e a igualdade.
Sobre o Conversa com o Autor
Apresentado e produzido pela jornalista Katy Navarro, são quase 30 minutos de uma conversa que gira em torno dos lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros. Em 2023, o programa completou uma década.
Os episódios da nova temporada também ficam disponíveis em formato de videocast no canal da emissora pública no YouTube.
Sobre a Rádio MEC
Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.
A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.
Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.
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Como sintonizar a Rádio MEC
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