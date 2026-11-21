O trio carioca Pietá é a atração do Cena Musical, que aexibe neste sábado (21), às 23h. Formado por Fred Demarca, Juliana Linhares e Rafael Lorga, o grupo apresenta o show Nasci no Brasil, espetáculo que celebra mais de uma década de trajetória artística e reúne canções do álbum homônimo lançado em 2024. A edição integra a nova temporada do programa, apresentado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, com direção artística de Waldecir de Oliveira.

Criada em 2011, a Pietá nasceu do encontro entre os músicos Fred Demarca e Rafael Lorga com a cantora potiguar Juliana Linhares. Ao longo da carreira, o grupo construiu uma identidade marcada pela combinação de voz, percussão, poesia, teatralidade e diferentes matrizes da música brasileira, transitando entre sonoridades tradicionais e contemporâneas. O repertório autoral reflete a pesquisa musical do trio e sua valorização da diversidade cultural do país.

No palco, o espetáculo Nasci no Brasil apresenta um panorama da produção mais recente da banda. O terceiro álbum de estúdio do grupo tem forte acento percussivo e reafirma a conexão da Pietá com a pluralidade da cultura brasileira. As nove faixas revelam influências que vão do samba aos ritmos de matriz indígena e nordestina, em composições que exploram temas ligados à identidade, pertencimento, memória e resistência cultural.

Segundo os integrantes, Nasci no Brasil propõe uma reflexão sobre o país e suas contradições, sem abrir mão do afeto e da celebração. O trabalho reafirma a musicalidade da Pietá, marcada por arranjos elaborados, riqueza rítmica e diálogos com diversas tradições da música popular brasileira.

O conteúdo fica disponível no aplicativo TV Brasil Play e no canal da emissora no YouTube.

Sobre a produção

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil dedicado à exibição de performances inéditas da música brasileira. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A atração apresenta artistas de diferentes gêneros musicais e busca valorizar a diversidade da produção nacional. Os novos episódios também incluem depoimentos dos convidados e registros dos bastidores das gravações.

"É muito especial apresentar um programa que acredita na força e na diversidade da música nacional e abre espaço, de forma democrática, para diferentes sons, sotaques, histórias e gerações", afirma Bia Aparecida.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou pelo aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Cena Musical Pietá

Data: Sábado, 21 de novembro de 2026, às 23h

Emissora: TV Brasil

Apresentação: Bia Aparecida

Direção artística: Waldecir de Oliveira

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site https://tvbrasil.ebc.com.br

Facebook https://www.facebook.com/tvbrasil

Instagram https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube https://www.youtube.com/tvbrasil

X https://x.com/TVBrasil

TikTok https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play http://tvbrasilplay.com.br

Tags:

Cena Musical | EBC | Empresa Brasil de Comunicação | TV Brasil