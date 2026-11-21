A equipe chegou à cidade com 13 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo, assistente social e especialistas em diagnóstico de emergências e gestão de incidentes.

Uma das prioridades do grupo é avaliar os danos e as condições de funcionamento dos serviços de saúde do município, especialmente do Hospital de Caridade Brasilina Terra, que sofreu danos estruturais no telhado. Também ficaram comprometidos serviços de diagnóstico por imagem, como raio-x e ultrassonografia.

Segundo o Ministério da Saúde, a equipe também vai verificar a situação das unidades de atenção básica, a disponibilidade de profissionais e insumos e a capacidade de atendimento dos municípios da região.

A chuva acompanhada de ventos foi tão forte que destruiu cerca de 8 mil, das 8,6 mil casas do município que tem pouco mais de 20 mil habitantes. A tempestade ocorreu por volta das 3h de sexta-feira (20).

