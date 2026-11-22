A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) deste sábado (21). O estado de calamidade permite a mobilização de recursos e políticas públicas específicas para situações de desastre e atendimento à população.

A tempestade deixou cinco pessoas mortas e 265 feridos, segundo o balanço mais recente da Defesa Civil gaúcha. A última vítima é um homem de 65 anos, que estava internado no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta.

Cerca de oito mil das 8,6 mil residências da cidade gaúcha foram atingidas e cerca de 99% da população do município que tem pouco mais de 20 mil habitantes foi afetada. Há o registro de 19.780 desalojados e 40 desabrigados.

Comitiva

No sábado, o ministro da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, desembarcou em Tupanciretã com uma comitiva do governo federal. O ministro percorreu as áreas mais afetadas pelo temporal e também foi ao Assentamento Santa Rosa, associado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), onde uma criança morreu após a queda de um muro.

Após a visita técnica, Góes disse que o governo federal trabalhará em parceria com a prefeitura de Tupanciretã e o governo do Rio Grande do Sul para a reconstrução da cidade.

Temos vários engenheiros do governo federal e três especialistas em plano de reconstrução que vão, com a equipe do governo estadual e da prefeitura, contabilizar as casas, praças, hospitais, unidades de saúde, escolas, entre outras estruturas, e fazer os planos de trabalho para reconstrução. Cada patrimônio público que teve demolição, vamos transformar em um plano de trabalho, não vamos juntar tudo em um plano único. Pela nossa experiência, isso dá mais dinamismo e velocidade na reconstrução, afirmou.

Até o momento, três planos de trabalho estão em andamento, focados na ajuda humanitária, compra de telhas e limpeza urbana.

O plano para ajuda humanitária engloba toda a parte de alimentação, material de higiene pessoal, água, entre outros itens, enquanto a limpeza da cidade tem como objetivo a retirada do entulho. Há ainda a aquisição de telhas novas", completou o ministro.