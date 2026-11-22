O impasse ocorreu em função de divergências de países produtores de petróleo sobre menções a um prazo para o fim do uso de combustíveis fósseis.

As negociações para a definição de metas para barrar a utilização de combustíveis fósseis já trilhavam o caminho da falta de consenso desde sexta-feira (20), quando a conferência deveria ter sido encerrada oficialmente.

Devido ao impasse, as negociações foram retomadas por mais dois dias, mas a falta de consenso foi mantida durante a última sessão plenária da COP, realizada na manhã deste domingo.

O Greenpeace Brasil classificou o resultado da COP31 como decepcionante. Para a entidade, a conferência deixa de responsabilizar os combustíveis fósseis pela crise climática mundial e dá sobrevida ao setor.

"Diante dos rascunhos da COP31, que mostravam graves retrocessos, acelerava tecnologias caras e ineficientes que beneficiam a indústria fóssil e sequer mencionavam os combustíveis fósseis, foi melhor não ter um acordo de capa do que ter um acordo ruim", declarou.

O WWF Brasil também lamentou o resultado da conferência e disse que a COP deveria ter consolidado uma mudança clara das negociações para efetivar as ações climáticas.

"Os mapas do caminho da presidência da COP30 sobre Combustíveis Fósseis e Florestas sequer foram reconhecidos ou acolhidos. Houve uma ênfase preocupante em tecnologias de captura de carbono, que não substituem a redução das emissões", comentou a entidade.

Tags:

Combustíveis Fósseis | COP31 | Mudanças Climáticas | Turquia