As novas ocorrências foram registradas nos municípios de Porto Xavier, Santo Cristo, Tuparendi, São Martinho, Três de Maio, Ajuricaba e Nova Boa Vista.

No total, 25.212 pessoas foram afetadas, 19.854 desalojadas, 48 desabrigadas, 265 feridas e cinco mortes foram confirmados.

A Defesa Civil gaúcha informou ainda que, em todo o estado, 7.973 casas foram destelhadas, 682 foram danificadas, duas alagadas e uma casa destruída. Além disso, três estabelecimentos de saúde também sofreram danos, 29 estabelecimentos de ensino foram danificados, quatro outros prédios públicos atingidos e 19 outros estabelecimentos danificados.

A cidade mais afetada foi Tupanciretã, com 7.796 das 7.973 casas destelhadas e cinco mortos. A situação levou o governo federal a reconhecer o estado de calamidade pública no município, o que permite a mobilização de recursos e políticas públicas específicas para situações de desastre e atendimento à população.

Na sequência, aparece São Domingos do Sul que teve 1.434 pessoas afetadas por um vendaval.

Depois vem Lagoa Vermelha, com 820 pessoas afetadas e 20 desalojadas. O município de Jari teve 800 pessoas afetadas por um vendaval, que deixou uma escola, um estabelecimento público e 250 casas danificadas.

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