A Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu nesta segunda-feira (23) a dispensa da decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabeleceu regras de transição para a implantação da escala 5x2 de trabalho.

Na manifestação, a AGU afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já editou decreto para regulamentar o fim da escala 6x1. Dessa forma, segundo o órgão, a decisão de Dino não é mais necessária.

Para a AGU, o decreto permite a adoção de balizas estáveis para a negociação entre empregadores, entidades sindicais e trabalhadores.

A edição do Decreto 13.173 de 2026 reforça a desnecessidade da medida cautelar. Ao disciplinar a duração do trabalho e o repouso semanal remunerado na forma do texto promulgado, o regulamento promove o saneamento de dúvidas interpretativas antes existentes, argumentou o órgão.

Na semana passada, o ministro Luiz Fux pediu destaque para o plenário físico e suspendeu o julgamento do caso na sessão virtual. Não há prazo para retomada do julgamento.

Antes da suspensão, o placar do julgamento estava 4 votos a 0 para manter a liminar de Dino que validou a implantação da nova escala para 16 de dezembro deste ano e permitiu que a nova carga horária de 42 horas semanais seja distribuída em cinco dias de trabalho, com jornada de até oito horas e 24 minutos.

Fim da escala 6x1

Em uma decisão histórica, o Senado Federal aprovou no mês passado o fim da escala 6x1 de trabalho. Com isso, o trabalhador passa a ter dois dias por semana de descanso remunerado, em jornada máxima de 5x2, sem redução salarial. Além disso, a atual jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais terá uma regra de transição de 14 meses.

A medida foi aprovada, na ocasião, com votos da base governista e da oposição. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados.

O fim da escala foi celebrado por entidades representativas dos trabalhadores. Para a categoria, a nova jornada permitirá ao trabalhador ter maior contato com a família e poder se dedicar a outras atividades e estudo.

Uma pesquisa realizada em fevereiro deste ano pela Nexus mostrou que 73% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1.

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