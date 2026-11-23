O levantamento foi feito por meio de questionário apresentado a 216 detentas no Presídio Feminino Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, em março de 2026. Entre as entrevistadas havia presas condenadas e provisórias (sem sentença condenatória definitiva).

As respostas revelaram que, de cada dez detentas, praticamente oito (78,24%) eram negras. Ao todo, eram 169 negras (103 pardas e 66 pretas). Na população brasileira como um todo, as negras somam 54,5% das mulheres.

De acordo com o relatório, o encarceramento e a desestruturação familiar incidem de maneira profundamente desproporcional sobre as mulheres negras.

Infância desassistida

Mais de 80% das mulheres eram solteiras (72,09%) ou divorciadas (9,77%). Dentro da população carcerária estudada, 165 mulheres (76,39% delas) declararam ter ao menos um filho. Ao todo, elas têm 444 filhos, sendo 167 até 12 anos de idade.

Das entrevistadas que são mães, 46% tiveram filhos ainda na adolescência.

Oito em cada dez (82,4%) detentas afirmaram que eram quem sustentava outras pessoas antes do encarceramento, provendo custos essenciais de alimentação, vestuário e moradia.

O levantamento utiliza a expressão infância desassistida para explicar os reflexos do encarceramento de mulheres.

Quando o Estado encarcera uma mulher que sustentava financeiramente filhos, mães idosas, irmãos ou netos, ele não apenas pune a acusada, mas desestrutura economicamente uma rede familiar inteira, transferindo a vulnerabilidade para terceiros que não participaram da conduta penalizada, diz o estudo.

Para os autores, a privação de liberdade, nesses casos, deveria incluir avaliação prévia das consequências econômicas do encarceramento sobre os dependentes e a adoção de medidas mitigatórias que preservem o mínimo existencial das famílias afetadas.

A defensora pública Maria Isabel Saboya, chefe da Coordenação de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cdedica), avalia que, além do sofrimento do cárcere, essas mulheres enfrentam a angústia de não saber com quem estão seus filhos.

Abandono

Das 91 mulheres que mantinham relacionamento afetivo no momento da prisão, mais da metade (47 casos) disse que a união terminou após o ingresso no sistema prisional.

O levantamento identificou que 36% das entrevistadas (78 mulheres) não recebiam nenhuma visita.

Entre as 137 redes de visita mapeadas, o parceiro amoroso foi identificado em apenas sete (5,11%).

Para a Defensoria Pública, essa diferença reflete uma ruptura da reciprocidade do cuidado.

Enquanto as mulheres representam a esmagadora maioria do público visitante nas penitenciárias masculinas, submetendo-se a revistas invasivas, preconceitos sociais e longas jornadas para dar suporte a maridos e companheiros, os homens não retribuem esse compromisso ético e relacional quando a mulher é encarcerada, escreve.

Motivos e justificativas

O relatório assinala que, para 58,88% das mulheres, o motivo da prisão tem relação com o tráfico de drogas ou associação para o tráfico.

Em seguida aparecem crimes contra a vida (21,96%) e crimes patrimoniais (21,03%).

Alguns depoimentos mostram que o motivo que as levou à prisão tem a ver com vínculos afetivos.

Alice, que foi presa por porte de arma, disse que se sentia injustiçada e inconformada e alegou que a vida acabou e que foi incriminada por conta do companheiro.

Isabela, também presa por porte de arma, relata muita raiva por ter estado no lugar errado.

Luiza, presa por associação criminosa e porte de arma, diz sentir uma decepção muito grande porque o companheiro não assumiu a propriedade da arma que foi colocada dentro de casa.

Catarina atribui a prisão por roubo ao ex-relacionamento. Ela morava com o namorado e ambos foram presos.

Os nomes são fictícios. Há ainda relatos em que o aprisionamento foi relacionado a crime cometido por, nas palavras do relatório, reações desesperadas a um ciclo crônico de violência doméstica, no qual a mulher agiu para repelir agressões físicas e abusos sexuais praticados contra si ou contra seus filhos.

Nesses contextos, o vínculo amoroso opera não como uma escolha livre de coautoria, mas como um espaço de coação moral, sujeição e vulnerabilidade que o direito penal insiste em tratar sob a ótica da indiferença de gênero, sustenta o estudo.

Violência doméstica

A Defensoria Pública cita dados de violência doméstica para afirmar que o cárcere não constitui o primeiro contato com situações de vulnerabilidade, violência e assimetria de poder.

O levantamento revela que mais da metade das detentas (53,3%) relataram histórico de violência doméstica.

Os questionários indicaram que 96 das 216 entrevistadas (44,4%) contaram ter sofrido violência sexual na infância ou adolescência, tendo sido o padrasto (19) e o tio (17) os agressores mais citados.

Escolaridade

A pesquisa encontrou que menos da metade das detentas (44,65%) não concluíram sequer o ensino fundamental.

Três em cada quatro (72,56%) não tinham educação básica completa (até o fim do ensino médio), enquanto 96 mulheres não eram alfabetizadas ou tinham apenas o ensino fundamental incompleto. De cada 100, menos de 5 (4,65%) tinham pelo menos o ensino superior.

Pobreza menstrual e agressões

Ao buscar informações sobre as condições das detentas na unidade prisional, a pesquisa identificou as seguintes carências:

68,40% das presas dependem de visitas de familiares para obter itens básicos de higiene

Foram registradas 194 queixas sobre fornecimento insatisfatório de absorventes higiênicos pelo Estado, além de escassez de sabonete (196 relatos) e papel higiênico (175 relatos)

Omissão em exames preventivos: 49 mulheres relataram não ter realizado nenhum exame de saúde durante a permanência no presídio

Além disso, 34,7% das mulheres disseram ter sofrido violência, principalmente de outras presas (71 citações), e 13 apontaram agentes prisionais como agressores.

Pobreza menstrual é a falta de condições financeiras, materiais ou estruturais para que a mulher menstrue com dignidade, segurança e higiene.

Governo estadual

Procurada pela Agência Brasil para se posicionar sobre as críticas, a Secretaria estadual de Polícia Penal (Seppen), responsável pela administração do sistema prisional, informou que fornece regularmente itens básicos de higiene pessoal.

Especificamente no Presídio Nilza da Silva Santos, a secretaria afirma ter fornecido, durante o ano de 2026, mais de 55 mil itens, entre sabonete, creme dental, escova dental, absorventes e papel higiênico.

A Seppen informa ainda que, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, está desenvolvendo um projeto-piloto de produção de absorventes.

A iniciativa visa à qualificação profissional e à ressocialização das privadas de liberdade, bem como o autossustento.

Em uma unidade da capital do estado, onde nasceu o projeto, a capacidade de fabricação é de dois mil itens por dia.

Em relação à assistência à saúde, de acordo com a secretaria, os atendimentos de rotina são realizados por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (Pnaisp), vinculada às Secretarias Municipais de Saúde.

Desde agosto deste ano, ao ingressarem no sistema prisional, todas as internas passam por triagem com clínico geral, psicólogo, psiquiatra e assistente social, diz.

Testes rápidos para detecção de gravidez, hepatites B e C, HIV e sífilis também são realizados, conforme avaliação clínica e indicação médica, completa o órgão, que afirma ter fortalecido as ações de diagnóstico precoce e tratamento de tuberculose e de outras doenças infectocontagiosas.

A unidade também conta com fisioterapeuta e ginecologista, que realizam periodicamente os exames preventivos necessários para o cuidado da saúde feminina, acrescenta.

A entidade do governo do estado diz que, caso haja denúncia de qualquer tipo de arbitrariedade por parte de servidores, é importante que seja feita a comunicação oficial para que os fatos sejam devidamente apurados no rigor da lei.

Defensoria Pública

Com papel delimitado pela Constituição Federal, a Defensoria Pública é a instituição que garante assistência jurídica gratuita a quem não pode pagar um advogado.

Mesmo a pesquisa tendo sido realizada em uma única unidade penitenciária, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta que o trabalho fornece confiável base empírica para orientar o planejamento e a construção de políticas públicas voltadas à concretização da justiça de gênero no cárcere.

A defensora pública Thaís dos Santos Lima, coordenadora do Núcleo do Sistema Penitenciário (Nuspen), antecipa que o estudo servirá como um importante instrumento para o trabalho da Defensoria Pública.

Nas demandas individuais, fundamentará petições e pedidos de liberdade ao demonstrar a profunda desigualdade na execução penal. Na esfera coletiva, dará base para ações que cobrem melhorias reais no sistema prisional, descreve.

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