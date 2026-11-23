Ele está internado desde sexta-feira (20).

Em entrevista à imprensa nesta segunda-feira (23), o cardiologista Brasil Caiado explicou que o ex-presidente passou bem a sexta-feira e o sábado. No domingo, pelo período da tarde, ele apresentou distensão abdominal, aumento das queixas de dores e baixa saturação de oxigênio, após um episódio de vômito e calafrios.

Novos exames revelaram a pneumonia broncoaspirativa bilateral, infecção que ocorre quando substâncias do estômago vão para as vias respiratórias. O quadro, segundo o médico, é em em grau menor em comparação à um internação anterior de Bolsonaro, em março.

Ele continuará internado para tratamento e observação dos médicos, sem previsão de alta.

Entenda

Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, sentiu fortes dores abdominais e foi atendido por seu médico particular, que recomendou seu encaminhamento à unidade hospitalar para a realização de exames na sexta-feira (20). O trajeto foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista. Após passar por uma cirurgia, obteve o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar.

Visita dos filhos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, no sábado (21), que os filhos de Jair Bolsonaro - Carlos Nantes Bolsonaro, Jair Renan Valle Bolsonaro e Laura Firmo Bolsonaro - e a enteada Letícia Marianna Firmo da Silva - possam visitá-lo durante o período de internação, respeitados os horários de visita e as regras de segurança do Hospital DF Star.

É vedado, no entanto, o ingresso de celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios do custodiado.

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