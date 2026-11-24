O material foi apresentado na segunda-feira (23) aos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin).

O estudo, chamado de Cenários do Crime Organizado no Brasil, aponta:

Consolidação de três grupos com atuação nacional;

Expansão do Comando Vermelho (CV) no Norte e Nordeste; e

Crescimento do Terceiro Comando Puro (TCP) como terceira via entre os principais grupos criminosos do país.

Segundo a Abin, o levantamento utilizou uma metodologia desenvolvida em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) para identificar as organizações consideradas mais relevantes para a dinâmica criminal do país.

Foram analisados fatores como influência territorial, capacidade econômica e operacional dos grupos excluindo organizações de atuação mais restrita.

O estudo identificou atuação relevante do Primeiro Comando da Capital (PCC) em 22 unidades da Federação; do CV em 19; e do TCP em quatro estados.

Ao todo, foram mapeadas 75 células estaduais, também pelo critério da relevância. Algumas dessas estruturas estavam ligadas a organizações com atuação nacional e interestadual.

PCC e CV

De acordo com o levantamento, o PCC tem integrantes em 28 países e mantém presença relevante em praticamente todo o território nacional. A organização foi descrita pela agência como a facção de maior sofisticação operacional, financeira e logística entre os grupos analisados.

Segundo a Abin, o PCC continua sendo um ator central na dinâmica do crime organizado brasileiro, embora tenha concentrado cada vez mais esforços no tráfico internacional de drogas e na atuação em áreas estratégicas para o escoamento de entorpecentes.

Com relação ao Comando Vermelho, o estudo constatou que o CV ampliou sua presença principalmente nos estados do Norte e Nordeste.

Para a Abin, a expansão dessa facção está associada ao aumento dos índices de homicídio registrados nessas regiões na última década. O grupo foi classificado como principal indutor de violência e extorsão entre as organizações avaliadas.

TCP e grupos locais

Já o TCP aparece como uma organização em expansão nacional. Segundo a Abin, o crescimento do grupo ocorre por meio de alianças estabelecidas entre lideranças criminosas do Rio de Janeiro e grupos de outros estados.

O estudo indica que a facção passou a funcionar como alternativa para organizações locais que buscam evitar a polarização entre PCC e CV.

A pesquisa identificou também a permanência de grupos locais relevantes. Em oito estados, essas organizações aparecem como grupos predominantes. O CV lidera em sete estados e o PCC em seis.

Práticas milicianas

Outro resultado obtido pelo estudo foi a ampliação da exploração econômica dos territórios controlados por organizações criminosas, fenômeno descrito pela agência como replicação de práticas tradicionalmente associadas às milícias.

Segundo a Abin, parte dos grupos observados passou a diversificar receitas por meio da exploração de serviços, extorsão de comerciantes e moradores, cobrança de taxas e controle de atividades econômicas locais.

Polarização

O levantamento classificou ainda os estados de acordo com o grau de polarização criminal. Foram identificadas duas unidades da Federação classificadas como unipolares, oito bipolares, nove tripolares e sete multipolares.

Essas categorias foram observadas com o intuito de medir o nível de concentração ou disputa entre grupos criminosos nos estados.

Os responsáveis pelo estudo ressaltam, entretanto, que a presença de mais organizações criminosas em um território não resulta necessariamente em mais violência ou conflitos. Segundo eles, a dinâmica criminal varia conforme as características dos grupos e as relações estabelecidas entre eles.

Para a Abin, os resultados mostram que a dinâmica das organizações criminosas varia significativamente entre os estados, bem como suas estruturas, estratégias e formas de atuação. Nesse sentido, avalia ser necessário, ao poder público, compreender as particularidades de cada organização criminosa para enfrentá-la de forma mais eficiente.

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