O Museu de Arte do Rio (MAR), no Rio de Janeiro, apresenta a exposição Pluralidades Insulares, com 115 obras de artistas de 28 países da América Latina e Caribe. A coleção, que inclui peças diversas, como pinturas, gravuras, fotografias e esculturas, é parte do acervo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Esta é a primeira vez que parte da coleção, que tem quase 2 mil obras, sai da sede do BID, em Washington, nos Estados Unidos, em mais de seis décadas. A exposição, inaugurada no início do mês, deve ficar no MAR até fevereiro de 2027 e depois seguirá para a cidade de São Paulo.

De acordo com o MAR, a exposição revela a diversidade de olhares, experiências e expressões artísticas da América Latina e do Caribe.

Entre os artistas que têm obras expostas estão Victor Brecheret (Brasil), Olga de Amaral (Colômbia), Benito Quinquela Martín (Argentina), Diego Rivera (México) e Fernando de Szyszlo (Peru). Também estão presentes peças de uma geração de artistas mais recentes, como Kika Carvalho (Brasil), Ad Minoliti (Argentina), Rember Yahuarcani (Peru), Claudia Casarino (Paraguai) e Sheena Rose (Barbados).

É uma arte que unifica, que mostra a diversidade e é uma arte que mostra como nós queremos tratar o desenvolvimento, disse o presidente do BID, Ilan Goldfajn, durante visita à exposição nessa segunda-feira (23).

Segundo ele, cultura faz parte do desenvolvimento e tem que ser democratizada.

O desenvolvimento claro que é investimento, infraestrutura, em habitação, em saneamento. Desenvolvimento também é cuidar dos mais vulneráveis. Desenvolvimento também é instigar, incentivar a cultura do país e da região. A cultura faz parte do que todos nós somos, afirmou Goldfajn.

Ao mesmo tempo, explicou o economista que foi presidente do Banco Central do Brasil de 2016 a 2019, a cultura também é uma indústria, a indústria criativa, e, portanto, gera também emprego. Um banco de desenvolvimento incentiva a indústria criativa, incentiva a cultura como marco fundamental do desenvolvimento.

O Museu de Arte do Rio fica na Praça Mauá, na zona portuária, da cidade do Rio de Janeiro. Às terças-feiras, a entrada é gratuita.

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