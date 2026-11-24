De acordo com a medida publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (24), os recursos foram solicitados por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e serão destinados ao atendimento das demandas emergenciais registradas pelo município, em decorrência do temporal.

O valor será transferido em parcela única, por meio de transferência legal da União, com recursos da ação orçamentária destinada a iniciativas de Proteção e Defesa Civil.

O prazo para execução das ações é de 180 dias. O uso dos recursos deverá ficar restrito às ações previstas no plano aprovado pela Defesa Civil Nacional.

Nos casos que envolverem obras de restabelecimento de serviços essenciais, a cidade deverá seguir as normas federais vigentes.

Ao final da execução das ações, a prefeitura terá prazo de 30 dias para apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos.

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