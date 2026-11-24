O manejo sustentável da floresta associado à identidade territorial, a estruturação de cadeias de valor e todo o mercado da bioeconomia estão no centro dos debates do 1º Encontro de Mulheres Indígenas da Amazônia, que começa nesta terça-feira (24) e vai até quinta (26) em Brasília.

O encontro reúne mulheres indígenas do Brasil, da Colômbia, do Peru, Equador e da Bolívia que buscam o fortalecimento de seus negócios além dos limites de seus territórios.

A liderança do povo Guajará-Mirim, Angela Jaboti Brasil, por exemplo, viajou pela primeira vez de avião da Aldeia Baía das Onças, em Rondônia, até Brasília, em busca de conhecer novas práticas de colheita de sementes e plantio de espécies.

A gente precisa da floresta. E vendo ela se acabar, lá na minha comunidade, estamos entrando em desespero por causa dos nossos artesanatos, que não estamos conseguindo produzir muito por falta de material, diz.

De acordo com Angela, as mudanças climáticas afetam diretamente espécies que fornecem a maior parte desses materiais, como é caso da palmeira tucum, da qual as mulheres extraem a fibra e produzem o marico, uma espécie de bolsa utilizada na colheita e transporte dos alimentos.

O clima, que agora está muito quente, fez com que o tucum não fique bom. Eles secaram e aí não dá para tirar, para fazer as bolsas, para carregar o alimento, explica.