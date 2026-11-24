A Justiça do Rio marcou para 14 de dezembro, às 13h, a continuação da audiência de instrução e julgamento do processo que apura o assassinato de três médicos em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, em outubro de 2023.

A sessão será no 2º Tribunal do Júri da Capital. Dos cinco réus, quatro seguem foragidos, entre eles Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho.

O único preso é Francisco Glauber Costa de Oliveira, o GL, detido em Bangu 3 e apontado pela investigação como batedor da quadrilha, responsável por monitorar a presença policial durante a execução. Ele será ouvido por videoconferência em razão da alta periculosidade. Na mesma decisão, a Justiça negou pedidos da defesa para revogar ou relaxar as prisões preventivas dos acusados Giovanni Oliveira Vieira e Francisco Glauber.

O ataque aconteceu quando os médicos, que participavam de congresso de ortopedia em hotel na orla da Barra, estavam em um quiosque na praia, à noite.

Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim foram mortos, após criminosos confundirem Perseu com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa. Daniel Sonnewend Proença sobreviveu ao ataque.

No dia seguinte ao crime, quatro suspeitos da execução foram encontrados mortos na zona sudoeste da cidade, a mando do tráfico, por terem confundido os médicos com milicianos.

Decisão

Em decisão da última sexta-feira (20), o juiz Renan de Freitas Ongaratto avaliou as circunstâncias do crime que indicam a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantir a ordem pública e apuração dos fatos. O texto destacou que a fundamentação é válida quando a manifestação processual referenciada contém fundamentação suficiente e acessível às partes.

"Registro que as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidas em sua integralidade, uma vez que não ocorreu qualquer alteração na situação fática que possa justificar a revogação da decisão de decretação da custódia cautelar, estando ainda presentes os pressupostos que a autorizaram.

O magistrado escreveu, na decisão, que não havendo, portanto, fato superveniente ou novos elementos suficientemente capazes de infirmar a decisão anterior ou alterar o quadro fático da imputação inicial acima destacada, bem como já detidamente pontuada a presença dos pressupostos de aplicação e manutenção da prisão preventiva, impõe-se a manutenção da decisão anterior, a cujos demais fundamentos faço referência para evitar repetições desnecessárias".

Relembre o caso

Em 5 de outubro de 2023, os médicos Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33, Diego Ralf de Souza Bomfim, de 35, e Daniel Sonnewend Proença, de 32, que participavam de um congresso de ortopedia no Rio, estavam num quiosque em frente ao hotel onde acontecia o evento quando foram atacados pelos criminosos.

A quadrilha confundiu Perseu com o chefe da milícia de Rio das Pedras, Taillon de Alcântara Pereira Barbosa. Marcos e Perseu morreram no local Diego chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Daniel foi o único sobrevivente. No dia seguinte ao crime, corpos de quatro suspeitos de terem realizado o ataque foram encontrados em dois carros em pontos diferentes da cidade. Eles teriam sido executados por ordem da cúpula do Comando Vermelho.

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