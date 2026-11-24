De acordo com a ministra, a estrutura abrange experiências culturais em territórios de matriz africana e afrodiaspórica, como rotas turísticas, hospedagem em comunidades tradicionais, turismo de base comunitária, economia criativa e manifestações culturais

A meta é apoiar 50 iniciativas por meio de formação, assessoria técnica e mentorias para ampliar as condições de gestão, qualificar produtos e fortalecer o acesso aos mercados, disse a ministra.

Lançado na semana passada pelo Ministério do Turismo, o guia de programas reúne 44 roteiros/experiências de afroturismo existentes nas cinco regiões do país, entre elas a Pequena África, área de grande importância para a cultura e a história negras do Rio de Janeiro; a Serra da Barriga, que foi território do antigo Quilombo dos Palmares, em Alagoas; e o Território Kalunga, que inclui trilhas por cachoeiras, que aproximam os visitantes do cotidiano da comunidade.

Defendemos o afroturismo, porque defendemos um turismo que não seja predatório, um turismo que é organizado com participação comunitária, que respeita os limites dos nossos ecossistemas, que valoriza os conhecimentos de quem vive nos territórios, portanto, um turismo que cuida da nossa biodiversidade como patrimônio, que reduz impactos, que respeita o sagrado e que fortalece as condições de permanência das comunidades nos seus territórios, afirmou Rachel Barros.

O governo brasileiro já possui um projeto chamado Rotas Negras, criado em 2024, com o objetivo de articular os esforços de ministérios e instituições para incentivar o afroturismo no país.

Para nós, o afroturismo representa uma posição estratégica na construção da nova narrativa da Embratur, de trazer os novos brasis que são invisíveis. E não só queremos essa nova narrativa, nós também trazemos a visibilidade. Mas essa visibilidade tem que gerar oportunidades concretas para a comunidade negra, para a população negra, disse a coordenadora de acompanhamento e estruturação de produtos da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Delma Andrade.

Conferência

A 3ª Conferência Global de Afroturismo, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), reúne representantes diplomáticos, gestores públicos, empreendedores, pesquisadores e lideranças comunitárias de países da África, das Américas e da Europa.

O evento terá debates sobre o desenvolvimento do afroturismo sustentável, estratégias de cooperação internacional e oportunidades de inserção de empreendedores brasileiros no mercado externo. Também estão previstas rodadas de negócios para aproximar empreendedores e compradores internacionais.

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