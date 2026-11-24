A condenação do major Ronald pelo STF ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2026, quando a Primeira Turma concluiu o julgamento do caso. Em junho deste ano, o Supremo rejeitou recursos das defesas e manteve a condenação do major e de mais quatro acusados de participação no crime: Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro; Chiquinho Brazão, ex-deputado federal; Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro; e Robson Calixto, ex-policial militar.

Ronald Pereira foi condenado a 56 anos de prisão, por participação nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e na tentativa de homicídio contra a assessora da parlamentar, Fernanda Chaves, que também estava no carro e escapou dos tiros, no dia 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, região central do Rio.

O veículo, um Cobalt, usado para o crime foi dirigido pelo ex-PM Élcio de Queiroz, enquanto o sargento da PM Ronnie Lessa efetuou os disparos. Segundo as investigações, o major Ronald monitorou a rotina de Marielle e repassou informações aos executores.

No mesmo ato, o desembargador Ricardo Couto determinou a demissão do tenente reformado da Polícia Militar Maurício Silva da Costa, conhecido como Maurição, apontado como integrante da milícia que atuava nas comunidades da Muzema e Rio das Pedras, na zona sudoeste da capital fluminense, da qual Ronnie Lessa também fazia parte.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, por meio de decreto do governador em exercício, datado de 19 de novembro de 2026, foi determinada a demissão ex officio do major Ronald Paulo Alves Pereira e do primeiro-tenente Maurício Silva da Costa, com a perda dos respectivos postos, patentes e condecorações, em cumprimento à decisão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

A nota diz que a corporação adotará todos os trâmites administrativos necessários ao cumprimento da decisão, em conformidade com a legislação vigente.

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