Todas as vítimas estão conscientes e orientadas: quatro com ferimentos leves e uma com fratura, encaminhada ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera. Duas pessoas não se feriram.

A Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo disse, em nota, que lamenta o ocorrido e informou que a equipe gestora da escola prestou os primeiros atendimentos a cinco alunos e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) imediatamente após o ocorrido.

Três alunos foram encaminhados ao hospital, acompanhados de um funcionário. Os responsáveis foram acionados e acompanharam os estudantes, que passaram por avaliação médica e seguem em observação. Outros dois alunos que estavam próximo da árvore não se feriram, disse a secretaria.

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