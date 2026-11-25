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Ao longo dos últimos dez anos, os prêmios receberam a inscrição de mais de 2,2 mil obras ibero-americanas. Com dez categorias, foram 85 prêmios entregues nesse intervalo.

O fórum de coprodução e negócios promove reuniões entre produtoras de animação, compradores, distribuidores, canais de televisão, plataformas e investidores, para estimular novas coproduções, alianças, vendas e rotas de circulação para obras ibero-americanas.

A programação dos Quirino inclui outras atividades, como:

encontro internacional de canais de TV e plataformas;

a mesa A mulher na animação ibero-americana, dedicada à ampliação da igualdade de gênero no setor;

exibições e encontros entre jovens criadores e profissionais da indústria.

Desde a criação dos Prêmios Quirino, 28 produções brasileiras foram indicadas, incluindo filmes, séries e videoclipes. Dez obras foram premiadas em alguma categoria.

Em 2026, a animação brasileira conquistou duas categorias na 9ª edição dos Prêmios Quirino:

Melhor Animação Ibero-Americana Sob Encomenda, com 18 meses, de Paulo Garcia e Natalia Gouvea; Melhor Desenvolvimento Visual de Obra de Animação Ibero-Americana, com Safo, de Rosana Urbes.

Tags:

Animação | cinema | Espanha