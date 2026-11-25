Prêmios Quirino, por meio da plataforma Festhome. Além do reconhecimento, a premiação promove um fórum de coprodução e negócios que reúne mais de 170 empresas do setor.
A 10ª edição do encontro ocorrerá entre 21 e 23 de abril de 2027, na cidade de Santa Cruz de Tenerife, na Espanha. Lá estarão reunidos profissionais, empresas, instituições e obras de animação da América Latina, Espanha, Portugal e Andorra.
Ao longo dos últimos dez anos, os prêmios receberam a inscrição de mais de 2,2 mil obras ibero-americanas. Com dez categorias, foram 85 prêmios entregues nesse intervalo.
O fórum de coprodução e negócios promove reuniões entre produtoras de animação, compradores, distribuidores, canais de televisão, plataformas e investidores, para estimular novas coproduções, alianças, vendas e rotas de circulação para obras ibero-americanas.
A programação dos Quirino inclui outras atividades, como:
- encontro internacional de canais de TV e plataformas;
- a mesa A mulher na animação ibero-americana, dedicada à ampliação da igualdade de gênero no setor;
- exibições e encontros entre jovens criadores e profissionais da indústria.
Desde a criação dos Prêmios Quirino, 28 produções brasileiras foram indicadas, incluindo filmes, séries e videoclipes. Dez obras foram premiadas em alguma categoria.
Em 2026, a animação brasileira conquistou duas categorias na 9ª edição dos Prêmios Quirino:
- Melhor Animação Ibero-Americana Sob Encomenda, com 18 meses, de Paulo Garcia e Natalia Gouvea;
- Melhor Desenvolvimento Visual de Obra de Animação Ibero-Americana, com Safo, de Rosana Urbes.