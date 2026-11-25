A Defensoria Pública da União (DPU) apresentou embargos de declaração contra decisão da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que reformou uma sentença na ação civil pública sobre a reparação à memória de João Cândido, líder da Revolta da Chibata. O tribunal reverteu sentença favorável em primeira instância, retirando a indenização de R$ 200 mil por danos morais coletivos e a determinação para que a Marinha evitasse linguagem depreciativa.

A DPU, que atua no processo, aponta questões que precisam ser esclarecidas pelo tribunal, especialmente em relação ao direito à memória e à perspectiva racial no julgamento.

A manifestação foi apresentada no último dia 16 pelos defensores públicos federais Thales Arcoverde Treiger, regional de Direitos Humanos no Rio de Janeiro, e Bruno Arruda, do Observatório Nacional da DPU sobre Direito à Memória, à Verdade e à Justiça de Transição.

Entre os pontos levantados pela DPU está a ausência de análise específica sobre ofícios enviados pela Marinha ao Ministério Público Federal (MPF), nos quais também foram utilizadas expressões consideradas depreciativas em relação aos participantes da Revolta da Chibata.

A instituição destaca que o acórdão fundamentou a decisão na liberdade de manifestação da Marinha em resposta à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, mas não esclareceu por que esse entendimento também afastaria a responsabilidade da União pelas demais manifestações.

A DPU questiona ainda a ausência de enfrentamento da perspectiva racial adotada na sentença de primeira instância. Os embargos destacam que a análise do caso deveria considerar não apenas a intenção de quem utilizou a expressão, mas também seus efeitos sobre o grupo atingido.

O fundamento da sentença dizia respeito ao sentido que o termo carrega e aos seus efeitos sobre o grupo atingido, e sobre ele o acórdão guarda silêncio, afirmam os defensores públicos federais.

Outro aspecto é o direito à memória, protegido pela Constituição Federal, especialmente no artigo 216, que trata do patrimônio cultural brasileiro e das referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. A Defensoria ressalta que a Revolta da Chibata é um episódio representativo da resistência e da luta da população negra no período pós-abolição, e sua memória deve ser considerada na análise judicial.

Os embargos também indicam contradições na fundamentação do acórdão quanto à linguagem utilizada nas manifestações da Marinha e questionam a interpretação dada pelo tribunal ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os limites da liberdade de expressão de agentes públicos.

Entenda o caso

A ação civil pública foi ajuizada pelo MPF em dezembro de 2025 contra a União, em razão de manifestações da Marinha do Brasil sobre a Revolta da Chibata e seus participantes, incluindo João Cândido Felisberto. O processo discute, entre outros pontos, a utilização de expressões como abjetos para se referir aos marinheiros que participaram do movimento.

Na primeira instância, a Justiça Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes e condenou a União ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais coletivos. Também determinou que a Marinha se abstivesse de utilizar linguagem estigmatizante, pejorativa ou moralmente desabonadora em manifestações públicas e institucionais sobre o episódio e seus participantes.

No dia 28 de outubro último, a 7ª Turma Especializada do TRF2 deu provimento ao recurso da União e à remessa necessária, julgando improcedentes os pedidos por entender que não houve ato ilícito. Com isso, a decisão afastou a condenação ao pagamento da indenização de R$ 200 mil e a obrigação relativa ao uso de linguagem depreciativa.

Tags:

Família | Indenização | João Cândido | Justiça | Revolta da Chibata