O desembargador Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), derrubou decisão provisória que suspendia a aplicação de novas regras para as empresas de vale alimentação (VA) e vale refeição (VR).

A liminar que suspendeu parte das regras havia sido concedida em 9 de novembro, dias depois da entrada em vigor de uma série de mudanças determinadas pelo governo no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que abrange a utilização de VA e VR

Para o desembargador, a suspensão das novas regras não se justifica, uma vez que a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) acionou a Justiça Federal mais de 180 dias depois de publicado o decreto com as novas regras, o que esvazia a necessidade de uma decisão urgente.

O decreto foi publicado em 12 de novembro do ano passado, enquanto a ação sobre o assunto somente foi ajuizada em 25 de setembro deste ano, circunstância que enfraquece a alegação de urgência, afirmou Laranjeira.

Adicionalmente, a coexistência de regimes distintos no mesmo mercado desarticula a regulação, que pressupõe homogeneidade de regime e aplicação conjunta e coordenada de suas regras, sendo pertinente, ainda, o impacto financeiro estimado pela União em cerca de R$ 8 bilhões anuais, acrescentou o desembargador do TRF1.

Ao derrubar a liminar que suspendia as novas regras para VA e VR, o magistrado atendeu a pedido formulado pela Advocacia-Geral da União (AGU). A decisão vale até que seja julgado o mérito da ação civil pública aberta pela ABBT sobre o assunto.

Com isso, volta a valer a regra sobre o funcionamento dos benefícios em formato aberto, no caso de operadoras com mais de 500 mil beneficiários, o que permite que os cartões de VA e VR funcionem em número mais amplo de máquinas e estabelecimentos.

Na liminar concedida em 9 de novembro, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 22ª Vara Federal Cível, havia entendido que o governo federal extrapolou sua competência legal ao estabelecer que o sistema de pagamento dos benefícios deve ocorrer obrigatoriamente de forma aberta, já que o modelo não consta na lei que criou o PAT.

"A fixação de linha de corte quantitativa para extinguir a modalidade fechada não possui qualquer arrimo no diploma primário, traduzindo comando contra legem que subverte o desenho institucional deliberado pelo Poder Legislativo", afirmou o juiz na ocasião.

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