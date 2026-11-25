Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de quatro lotes de medicamentos indicados para o tratamento de câncer. A própria empresa detentora do registro, Janssen-Cilag Farmacêutica, informou que os medicamentos são irregulares.
A resolução foi publicada nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União.
Entre os lotes estão o QAS3E15 (validade: até 12/26) e o QHS5U06 (validade até 7/27) do produto Darzalex, identificados no mercado brasileiro.
Segundo a empresa, os medicamentos, destinados à comercialização na Turquia, apresentam diferenças em relação à embalagem do produto registrado no Brasil, incluindo erros de digitação e diferenças em relação às características técnicas de referência.
Já o lote 2154044 do medicamento Imbruvica 140 mg (90 cápsulas/frasco, fabricação 10/2024 e validade até 9/2027), segundo a Anvisa, foi produzido para distribuição e comercialização no mercado chinês, mas foi identificado no mercado brasileiro. A apresentação cápsulas não tem registro na Anvisa.
Por fim, o lote 06A02V de Imbruvica 140mg não corresponde a produto fabricado pela empresa. A comercialização de medicamento falsificado representa risco sanitário elevado, uma vez que não há garantia de sua identidade, qualidade, segurança e eficácia, em desacordo com a legislação sanitária, destacou a agência.
Toxina botulínica
A resolução publicada também determina a apreensão de um lote falsificado do medicamento Dysport (toxina botulínica). A empresa detentora do registro do produto, Beaufour Ipsen Farmacêutica, informou desconhecer o Lote 039228.
Produtos sem registro
A resolução prevê ainda a apreensão e proíbe a fabricação, a importação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso de medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial das marcas GMP/Growth Muscle Pharma. Os produtos, à venda na internet, não têm registro, notificação ou cadastro na Anvisa.
Veja quais são os produtos proibidos:
- Winstrol (oleosa) GMP
- Stanozolol comp. GMP
- Proviron GMP
- Propionato de testosterona GMP
- Primobolan GMP
- Oxandrolona GMP
- NPP GMP
- Masteron GMP
- Decanoato de nandrolona (Deca) GMP
- Hemogenin GMP
- Enantato de testosterona GMP
- Durateston GMP
- Dianabol GMP
- Boldenona GMP
- Deposteron GMP
- Acetato de trembolona GMP
As ações de fiscalização aplicam-se a quaisquer pessoas físicas, jurídicas ou veículos de comunicação que promovam a divulgação, exposição à venda, distribuição, comercialização ou uso dos referidos produtos, informou a Anvisa.
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