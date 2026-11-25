O evento segue até sábado (28) no estacionamento do Instituto Central de Ciências (ICC Sul) da Universidade de Brasília (UnB).

Cerca de 80 expositores participam da feira, com produtos vindos de assentamentos de todo o país.

Além da comercialização de alimentos e artesanato, a programação conta com uma praça de alimentação (o espaço Culinária da Terra), debates sobre agroecologia e economia solidária, mostras de cinema nacional e shows musicais com artistas de diversas regiões do Brasil.

Atrações musicais e cinema

Nesta quarta-feira (25), o destaque da noite é o show de Pereira da Viola (MG), às 21h. Na quinta-feira (26), sobem ao palco a cantora Ellen Oléria (DF), às 18h30, e o rapper GOG (DF), às 21h.

Na sexta-feira (27), o paraense Felipe Cordeiro encerra a noite às 21h. Já no sábado (28), último dia do evento, o público poderá conferir os shows da banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado, às 18h30, e da cantora potiguar Juliana Linhares, às 21h.

A programação cultural inclui ainda mostras de cinema nos anfiteatros 9 e 10 da UnB, com exibições gratuitas de longas-metragens brasileiros premiados, como Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, A Febre, Paloma, Mutum e Oeste Outra Vez, além de peças teatrais e oficinas de muralismo.

Serviço:

Feira Nacional do Cooperativismo da Reforma Agrária Popular Isaías Vedovatto

Data: 25 a 28 de novembro de 2026

Horário: A partir das 9h

Local: Estacionamento do ICC Sul Universidade de Brasília (UnB)

Entrada: Gratuita

Tags:

Reforma Agrária | UnB | Universidade de Brasília