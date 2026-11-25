A seleção percorre diferentes fases da carreira de Renoir, com trabalhos produzidos entre as décadas de 1870 e 1910. Entre as obras expostas estão retratos dos filhos do artista, Claude e Jean Renoir, além da escultura Vênus Vitoriosa (Venus Victrix), de 1916.

Além das obras, os visitantes poderão conhecer a sala imersiva Rosa e azul, criada pela Casa Fiat de Cultura a partir da pintura homônima de Renoir pertencente ao acervo do Masp. A obra que inspirou a instalação não integra a exposição.

Primeira geração

Nascido em 1841, na cidade francesa de Limoges, Pierre-Auguste Renoir integrou a primeira geração de artistas impressionistas. Ao lado de nomes como Claude Monet, ajudou a consolidar um movimento que transformou a pintura europeia ao explorar os efeitos da luz natural e das cores.