O público de Brasília poderá visitar, a partir desta quinta-feira (26), a exposição Renoir, no Centro Cultural TCU. A mostra reúne 11 obras do pintor francês Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), um dos principais nomes do impressionismo, e ficará em cartaz até 14 de fevereiro de 2027, com entrada gratuita.
As obras pertencem ao acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) e chegam pela primeira vez à capital federal. O conjunto reúne dez pinturas e uma escultura e corresponde ao maior núcleo de obras de um único artista moderno europeu presente na coleção do museu.
Banhista Sentada (Baigneuse assise), de 1914. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil - Marcelo Camargo/Agência Brasil
A seleção percorre diferentes fases da carreira de Renoir, com trabalhos produzidos entre as décadas de 1870 e 1910. Entre as obras expostas estão retratos dos filhos do artista, Claude e Jean Renoir, além da escultura Vênus Vitoriosa (Venus Victrix), de 1916.
Além das obras, os visitantes poderão conhecer a sala imersiva Rosa e azul, criada pela Casa Fiat de Cultura a partir da pintura homônima de Renoir pertencente ao acervo do Masp. A obra que inspirou a instalação não integra a exposição.
Primeira geração
Nascido em 1841, na cidade francesa de Limoges, Pierre-Auguste Renoir integrou a primeira geração de artistas impressionistas. Ao lado de nomes como Claude Monet, ajudou a consolidar um movimento que transformou a pintura europeia ao explorar os efeitos da luz natural e das cores.
Retrato Marthe Bérard- Menina com a faixa azul, de 1879. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil - Marcelo Camargo/Agência Brasil
Renoir ficou conhecido pelos retratos, pelas representações da figura humana e pelas cenas de lazer e convivência. Ao longo de mais de cinco décadas de atividade, desenvolveu uma obra marcada por cores luminosas e pinceladas soltas, que influenciou artistas como Pablo Picasso e Henri Matisse. Mesmo após desenvolver artrite reumatoide, continuou trabalhando até os últimos anos de vida.
Serviço
Exposição: Renoir
Local: Centro Cultural TCU, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Brasília.
Período: de 26 de novembro de 2026 a 14 de fevereiro de 2027.