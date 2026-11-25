A decisão não altera a rejeição das contas do governo daquele ano pelo tribunal. As falhas analisadas na representação haviam sido consideradas no julgamento das contas de 2014, cujo parecer contribuiu para o processo de impeachment de Dilma, em 2016.

Além da ex-presidente, eram alvo do processo o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, a atual ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e o ex-secretário do Tesouro Nacional Arno Augustin, entre outras autoridades.

Responsabilidade individual

O relator do caso, ministro Odair Cunha, avaliou que não havia elementos suficientes para responsabilizar individualmente os agentes com a aplicação de multas. Segundo ele, as decisões questionadas foram tomadas com base em manifestações técnicas e jurídicas e nas circunstâncias econômicas daquele período.

Os autos não demonstram dolo ou erro grosseiro nas condutas imputadas, razão pela qual afasto a aplicação de multas, afirmou Cunha, em seu voto.

O entendimento foi acompanhado pelos demais ministros. O revisor, Jorge Oliveira, concordou com o afastamento das sanções, mas ressaltou que as irregularidades identificadas na gestão fiscal de 2014 foram graves e não deveriam ser relativizadas.

Durante a sessão, o ministro Augusto Nardes, relator das contas de governo daquele exercício, também acompanhou o voto de Cunha. Nardes lembrou que o TCU havia aprovado por unanimidade parecer prévio pela rejeição das contas de Dilma.

Irregularidades analisadas

A representação foi apresentada em dezembro de 2014 pelo então senador Aécio Neves (PSDB-MG), derrotado por Dilma na eleição presidencial daquele ano. O documento questionava decisões do Executivo relacionadas ao cumprimento da meta fiscal, à abertura de créditos suplementares e à programação de despesas da União.

Um dos principais pontos era a falta de contingenciamento de gastos no fim de 2014, apesar da previsão de frustração de receitas e do aumento de despesas obrigatórias.

Segundo a área técnica do TCU, seria necessário bloquear ao menos R$ 28,8 bilhões do orçamento para cumprir a meta fiscal então vigente. O governo, porém, não realizou o contingenciamento.

A meta original de superávit primário do governo central era de R$ 116,1 bilhões. A regra permitia descontar até R$ 67 bilhões em investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e desonerações tributárias.

Em novembro, diante da queda na arrecadação e do aumento das despesas, o governo enviou ao Congresso uma proposta para alterar a meta e permitir o desconto integral desses gastos. A mudança foi aprovada em dezembro.

O TCU apontou que a obrigação de contingenciar despesas permanecia em vigor enquanto a alteração não fosse autorizada pelo Legislativo.

Créditos e despesas

O processo também examinou a abertura de créditos suplementares (remanejamentos no Orçamento) por decretos considerados incompatíveis com a meta fiscal.

Outro ponto envolveu a elaboração do decreto de programação orçamentária sem considerar alertas do Ministério do Trabalho sobre o aumento de despesas com seguro-desemprego e abono salarial, estimado em R$ 9,2 bilhões.

Também foi considerada a frustração de receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), calculada em R$ 5,3 bilhões.

A defesa de Dilma, Mantega e Miriam Belchior argumentou que os atos estavam respaldados por pareceres técnicos e jurídicos e refletiam práticas administrativas adotadas em exercícios anteriores, sem objeções do próprio TCU.

Contas rejeitadas

Em 2015, o TCU recomendou a rejeição das contas do governo federal de 2014. A decisão final cabe ao Congresso Nacional, que ainda não concluiu a análise.

O julgamento desta quarta-feira tratou de objeto distinto: a possibilidade de aplicar penalidades individuais aos responsáveis pelas decisões fiscais e orçamentárias.

O tribunal manteve, portanto, o entendimento sobre a gravidade das irregularidades nas contas de 2014, mas concluiu que não estavam presentes os requisitos para aplicar multas aos agentes envolvidos.

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