A Corte julgou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2018 para questionar uma mudança inserida na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela Reforma Trabalhista de 2017, aprovada durante o governo do ex-presidente Michel Temer.

Pelo texto, reclamação escrita deve conter o pedido "certo, determinado e com indicação de seu valor".

No entendimento da OAB, o novo dispositivo violou o direito de acesso à justiça.

"Trata-se de norma que prejudica a proteção do salário e do trabalho, uma vez que, no caso de o reclamante apresentar cálculo a menor do que realmente lhe é devido quando da liquidação na inicial, será manifesto o prejuízo daí advindo em verba de natureza alimentar", afirmou a entidade.

Entidades que atuam em defesa do trabalhador também manifestaram preocupação com a mudança.

Em petição enviada ao Supremo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee) defendeu que a indicação do valor deve ter caráter estimativo, e não como limite definitivo.

Julgamento

Por maioria de votos, os ministros aceitaram parcialmente a ação da OAB para manter a indicação do valor, mas definiram que o valor poderá ser estimado quando não for possível indicar o montante exato.

Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Cristiano Zanin, relator do caso. Para Zanin, quando não for possível a indicação de valor, devem prevalecer as hipóteses previstas no Código de Processo Civil (CPC). Dessa forma, a apresentação da estimativa de valor é suficiente para o regular processamento da ação trabalhista, desde que seja justificada com provas concretas.

Contudo, nos demais casos em que não houver justificativa, o valor indicado na ação servirá de limite para a condenação.

"O caminho da Justiça continua aberto. O trabalhador deve e poder reivindicar seus direitos. Agora, é preciso seguir a regra procedimental", afirmou.

O voto do relator foi seguido pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.

Os ministros Flávio Dino e Edson Fachin ficaram parcialmente vencidos no mérito, mas aderiram à tese final para reconhecer que os valores devem indicar estimativas.

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