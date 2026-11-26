O visitante poderá apreciar, em uma mesma mostra, três conjuntos de grandes dimensões: Brasil em quatro fases", de Di Cavalcanti; Crônicas do Rio", de Emeric Marcier; e Visão Carioca", de Cícero Dias. A exposição reúne obras da antiga Coleção Banerj, hoje integrada ao acervo do Museu do Ingá, em Niterói (RJ). As peças foram selecionadas entre os 876 trabalhos que compõem a coleção.
Além dos trabalhos em destaque, a exposição reúne obras de Portinari, Djanira, Lasar Segall, Goeldi, Iberê Camargo, Guignard, Fayga Ostrower, Volpi, Anita Malfatti, Antonio Bandeira, Burle Marx, Pancetti e Ademir Martins, entre outros artistas.
A curadoria é de Marcus de Lontra Costa, crítico de arte e artista nascido no Rio de Janeiro, que propôs uma leitura da produção artística brasileira em diálogo com diferentes contextos históricos e culturais, unindo tradição e contemporaneidade.
Coleção Banerj
Criada em 1964 para o então Banco do Estado da Guanabara (BEG), a Coleção Banerj teve início com obras destinadas às agências bancárias e, ao longo das décadas, consolidou-se como importante patrimônio cultural brasileiro. Nos anos 1980, passou a integrar a política cultural da instituição, com a criação da Galeria de Arte Banerj, em Copacabana.
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