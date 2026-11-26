A partir desta quinta-feira (26), o público pode conferir, em Brasília, uma exposição multimídia que aborda as diferentes formar de compreender e promover a saúde entre os povos indígenas do Brasil.
Sediada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a mostra reúne fotografias, peças de artesanato, vídeos e instalações imersivas. Por meio dessas linguagens, o objetivo é apresentar a saúde como um direito coletivo que é construído na relação entre ancestralidade, território e participação social. A entrada é gratuita, mediante a retirada de ingressos.
A exposição Corpos-Territórios: cuidados e bem-viver indígena conta com a curadoria da historiadora Fernanda Severo e é promovida pelo Ministério da Saúde e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), com patrocínio do Banco do Brasil.
Entre as atrações estão mais de 100 fotografias, 200 peças de artesanato, vídeos e instalações imersivas. Uma árvore de maracás e um mini cinema com redário apresentam diferentes formas de circulação dos conhecimentos.
A mostra conta ainda com um espaço dedicado às medicinas indígenas, com ervas, raízes e plantas utilizadas nos cuidados com a saúde. A mostra conta também com uma pintura mural criada exclusivamente pelo artista amazonense André Hullk.
Ancestralidade
O percurso da exposição apresenta o conhecimento de pajés, parteiras, especialistas em plantas medicinais e outras autoridades indígenas. O convite é para que o público reconheça a saúde indígena não apenas como a oferta de serviços, mas também o respeito aos modos de vida dos povos originários.
A mostra também traz informações sobre os avanços na ampliação do acesso e os desafios da atenção à saúde indígena no Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa rede está organizada em 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e atende uma população superior a 800 mil indígenas.
A exposição evidencia, ainda, o papel dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e dos Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN), profissionais que atuam diretamente nas comunidades para aproximar os serviços de saúde das necessidades de cada povo.
Serviço
Corpos-Territórios: cuidados e bem-viver indígena
Local: Centro Cultural Banco do Brasil Brasília Galeria 4
Período: 26 de novembro de 2026 a 10 de janeiro de 2027