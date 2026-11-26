Milhares de estudantes, acadêmicos, pesquisadores e empreendedores se dirigiram, nessa quarta-feira (25), a uma área da margem esquerda do Rio Paraná, onde fica o lado brasileiro da Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, cidade paranaense na fronteira com o Paraguai e a Argentina.

Eles participaram da abertura do Festival Iguassu Inova, promovido pelo Itaipu Parquetec, Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) ligado à Hidrelétrica de Itaipu, a maior do país.

O festival, criado em 2024, está na terceira edição e segue até o próximo sábado (28). Os organizadores esperam mais de 30 mil pessoas nos quatro dias de evento gratuito, que busca reunir ciência, inovação, empreendedorismo, turismo, negócios, música e cultura.

Cerca de 1,5 mil pessoas estão envolvidas na organização do Iguassu Inova, que ocupa área de aproximadamente 90 mil metros quadrados, equivalente a 13 campos de futebol.

Vai e vem de atrações

O dia no Itaipu Parquetec foi marcado pelo vaivém de participantes em busca de palestras, oficinas e atrações de interesse. Até sábado serão 300 horas de programação em mais de 15 salas de palestras.

Uma parceria com a prefeitura de Foz do Iguaçu ajuda a transportar os estudantes gratuitamente, de ônibus, para o festival.

Cerca de 300 conferencistas levarão ao público temas como inteligência artificial, segurança cibernética, transição energética, mudanças climáticas, energias renováveis, agro sustentável, inclusão e redução das desigualdades.

Um espaço é reservado para startups, iniciativas empreendedoras em estágio inicial, geralmente baseadas em soluções inovadoras e com elevado potencial de crescimento.

Professor se emociona

Estudantes também apresentam projetos. O professor de história Éder Wilker, que leciona na rede estadual de Maringá, no norte do Paraná, foi ao festival acompanhar alunos selecionados para compartilhar ideias, experiências e descobertas.

À Agência Brasil, ele disse que até se emocionou ao ver outros alunos, mais novos, se apresentando.

"Até chorei porque sou muito apaixonado pela educação e ver esse interesse, desde pequenininhos até chegar à faculdade, é bem legal. Eu acho que um vai motivando o outro ali, em uma escada que eles precisam subir cada degrau até chegar no mais alto possível".

Grandes atrações

Um palco principal recebe as atrações de maior destaque, como os shows musicais e as palestras de maior apelo. A primeira grande atração foi o médico, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), Drauzio Varella.

Para um público majoritariamente jovem, ele falou sobre preparação para o mundo do trabalho, o roubo da atenção por parte das redes sociais e a busca da longevidade com qualidade. Queremos viver muito, mas bem.

Na noite de ontem, a cantora pernambucana Duda Beat, conhecida como Rainha da Sofrência Pop, animou os visitantes. Nos próximos dias devem se apresentar o cantor Arnaldo Antunes (26), Os Garotin (27) e Emicida (28).

Com proposta de integração crescente, o Iguassu Inova reserva também espaço para a música da América Latina.

Itaipu Parquetec

O Itaipu Parquetec atua como centro de pesquisa, inovação e desenvolvimento. Financiado principalmente pela Itaipu Binacional (o Brasil divide a administração da hidrelétrica com o Paraguai), é também espaço para incubadora e aceleradora de startups e faz parcerias com outras entidades, públicas e privadas.

Entre os principais programas de inovação do parque tecnológico estão projetos que envolvem a geração e o armazenamento de energia renovável, como o hidrogênio verde, baterias de sódio e biodigestores que transformam resíduos orgânicos em energia limpa.

Três universidades funcionam dentro do Itaipu Parquetec: a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB), um sistema do Ministério da Educação que oferece cursos superiores a distância, em parceria com instituições públicas de ensino.

Universitários de outras partes do Paraná e de Mato Grosso do Sul também participaram das atividades do festival.

Parte das atrações do Iguassu Inova ocorre em pequenos prédios coloridos e reformados, nos quais, por décadas, moraram os barrageiros, trabalhadores que participaram da construção da Hidrelétrica de Itaipu, iniciada na década de 1970.

Conhecimento e soberania

Para o diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, a interação entre os visitantes do festival e o conhecimento desenvolvido pelo Instituto de Ciência e Tecnologia, em última instância, leva à soberania do país.

"Aproveitem as palestras, façam contatos, conexões. Nós podemos crescer como pessoa, se nós crescermos como pessoa, crescem o Brasil, a democracia e a nossa soberania política e tecnológica", discursou para os visitantes.

O diretor de Negócios e Empreendedorismo do parque tecnológico, Eduardo de Miranda, considera que o Iguassu Inova é uma oportunidade de unir diferentes públicos ao conjunto de conhecimentos e projetos desenvolvidos no ICT.

"É muito importante receber esses diferentes públicos. Hoje a pessoa está na escola do ensino médio, amanhã pode vir estudar aqui em uma universidade e, quem sabe, pode vir trabalhar em um dos nossos laboratórios, ser um pesquisador, disse à Agência Brasil.

Tem toda uma trilha de desenvolvimento que está dentro do Itaipu Parquetec, e o festival é essa amostra de todas essas trilhas e possibilidades, completou.

*O repórter viajou a convite do Itaipu Parquetec

Tags:

Empreendedores | Estudantes | Festival | Iguassu Inova | Itaipu