O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou esta semana portaria que regulamenta a atualização da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e

Em nota, a pasta informou que, entre os principais avanços, estão:

o fortalecimento da atenção primária,

o reconhecimento das medicinas indígenas como parte das estratégias de cuidado,

a oferta de atenção psicossocial,

a definição das responsabilidades compartilhadas entre União, estados e municípios nos diferentes níveis de atenção.

Instituída em 2002, a política organiza o acesso à saúde dos povos indígenas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com base na organização territorial, na atenção diferenciada e na participação do controle social. A primeira atualização, após 24 anos, foi construída com contribuições de lideranças indígenas de todo o país.

De acordo com o ministério, a proposta foi pactuada no último dia 19 durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite, em Foz do Iguaçu (PR), e amplia o envolvimento dos gestores estaduais e municipais na organização da assistência e na continuidade do cuidado a usuários indígenas.

A atualização não representa uma ruptura com a política instituída em 2002, mas o aperfeiçoamento de suas diretrizes para responder às transformações e às necessidades atuais dos territórios. Também fortalece a participação e o controle social, com maior envolvimento das comunidades indígenas no acompanhamento, na implementação e na avaliação das ações de saúde, destacou a pasta.

Mais integração e continuidade do cuidado

Uma das mudanças trata do fortalecimento da articulação entre o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) e as redes estaduais e municipais de saúde. A atualização estabelece, com maior clareza, a corresponsabilidade dos entes federativos na assistência à população indígena, sobretudo em atendimentos que ultrapassam a capacidade de resolução dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

Na prática, a proposta busca superar a fragmentação do atendimento e garantir a continuidade do acompanhamento dos pacientes que precisam de consultas especializadas, exames, internações e outros procedimentos na rede do SUS, detalhou o ministério, citando estratégias de pactuação de responsabilidades, organização de fluxos assistenciais, regulação, transporte sanitário, apoio diagnóstico e monitoramento conjunto.

Reconhecimento de medicinas indígenas

Outro eixo da atualização envolve o reconhecimento dos sistemas indígenas de saúde, de seus conhecimentos, práticas e especialistas. A proposta amplia o entendimento de que o cuidado à saúde dos povos indígenas deve considerar não apenas aspectos biomédicos, mas também dimensões culturais, espirituais, territoriais e comunitárias.

Segundo o ministério, o objetivo é promover o diálogo intercultural entre profissionais do SUS e especialistas das medicinas indígenas, respeitando a autonomia dos povos e suas formas próprias de organização do cuidado.

A política também considera os territórios espaços fundamentais para a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a proteção da vida, aproximando as estratégias de atenção às realidades socioculturais e epidemiológicas de cada povo e região.

Assistência psicossocial

Em portaria conjunta assinada com o Ministério dos Povos Indígenas, foi criado um grupo de trabalho para instituir o Programa de Atenção Psicossocial e Bem Viver Indígena. A proposta é organizar e qualificar ações de enfrentamento a questões como violências interpessoais e uso prejudicial de álcool e outras drogas.

O programa deve valorizar medicinas indígenas, línguas, conhecimentos tradicionais e o diálogo entre as comunidades e os serviços de saúde, além da participação de organizações e instâncias de representação e controle social indígena, como o Fórum de Presidentes dos Conselhos Distritais da Saúde Indígena, a Articulação dos Povos Indígena do Brasil e a Comissão Intersetorial de Saúde Indígena.

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