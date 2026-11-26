Ele foi detido por policiais da 14ª DP (Leblon), em ação integrada com a Polícia Civil do Espírito Santo, no Centro de Treinamento do Vasco da Gama.
Além dos supostos vínculos com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho no Espírito Santo, o jogador figura em outras investigações que apuram possíveis ligações com integrantes da mesma facção criminosa na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro.
A polícia informou que as diligências e investigações permanecem em andamento.
Em nota, o Vasco da Gama informa que desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou o Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes.
O clube diz que ainda que, em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, não fará comentários adicionais sobre o caso.
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