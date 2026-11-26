A edição integra as comemorações pelos 90 anos da Rádio Nacional e reunirá os dez artistas finalistas, escolhidos entre as 1.512 músicas inscritas, número recorde de participações desde a criação do festival.

A votação popular para a escolha da Música Mais Votada na Internet segue aberta até o dia 29 de novembro.

Durante a cerimônia, serão anunciados os vencedores das categorias:

Melhor Música,

Melhor Letra,

Melhor Arranjo,

Melhor Intérprete e

Música Mais Votada na Internet.

Além disso, o encerramento do 17º Festival de Música Rádio Nacional contará com uma apresentação especial da cantora, compositora e apresentadora do programa Samba na Gamboa, da TV Brasil, Teresa Cristina.

O show da final será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional e pelo site da emissora pública, permitindo que o público de todo o país acompanhe as apresentações e a premiação.

A celebração dos 90 anos da Rádio Nacional e o 17º Festival de Música Rádio Nacional contam com o patrocínio da Caixa Econômica Federal e do governo federal.

Sobre o festival

Promovido pela Rádio Nacional desde 2009, o festival busca incentivar e valorizar a produção musical brasileira, ampliando a visibilidade de compositores, intérpretes, instrumentistas e arranjadores de diferentes regiões do país.

Ao longo de suas 17 edições, a iniciativa consolidou-se como um espaço de reconhecimento e divulgação da música autoral independente.

Recorde de inscrições

O 17º Festival de Música Rádio Nacional encerrou as inscrições deste ano com 1.512 músicas de todo o país. O número representa um novo recorde da iniciativa e supera a marca registrada em 2025.

Em comparação com a edição anterior, foram 444 músicas a mais, o que representa um crescimento de aproximadamente 42%.

O Festival de Música Rádio Nacional tem como objetivo revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas, abrindo espaço para novos talentos e para a diversidade da produção musical brasileira.

Os finalistas de cada categoria receberão certificados de participação, e os vencedores ganharão troféus.

Serviço

Final do 17º Festival de Música Rádio Nacional

Data: 12 de dezembro de 2026 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro da CAIXA Cultural Brasília

Endereço: SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília (DF)

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