O Brasil não tem informações atualizadas sobre 85% dos estoques pesqueiros comerciais explorados em suas áreas de pesca continentais, marítimas e oceânicas.É o que aponta a organização não governamental (ONG) Oceana na sexta e mais recente edição do relatório Auditoria da Pesca Brasil, elaborado com base em dados de 2025 e divulgado nesta quinta-feira (26), em Brasília (DF).

Em outras palavras, o alerta da Oceana significa que o país não dispõe de levantamentos recentes que demonstrem se a pesca de 85 de cada 100 espécies ou subespécies de pescados (peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos) de água doce ou salgada comercializadas para alimentação humana está ocorrendo dentro de limites seguros para a preservação desses animais.

O indicador de estoques pesqueiros apresenta uma das mudanças mais preocupantes reveladas por esta auditoria, aponta a publicação, destacando que, em 2025, dos 139 conjuntos de pescados avaliados, apenas 21, ou seja, 15% do total, contam com avaliações de biomassa e mortalidade por pesca. Em 2024, 71 dos 135 estoques considerados, ou 53% do total, contavam com as mesmas avaliações.

Segundo a Oceana, o acentuado recuo na cobertura de diagnósticos quantitativos de estoques pesqueiros foi impulsionado pelo vencimento de séries históricas que ultrapassaram o limite de cinco anos, o que fez 52 avaliações perderem a validade.

Ainda de acordo com a ONG, o menor número de estoques pesqueiros com dados atualizados resultou em um falso aumento da fatia não sobrepescada, que subiu de 32%, em 2024, para 62%, no ano passado índice que reúne as espécies capturadas dentro de limites sustentáveis de reposição.

Este resultado não indica uma melhora de fato, podendo ser explicada pela expressiva redução de estoques considerados como avaliados o que afetou diretamente essa proporção, aponta a Oceana, frisando que a quantidade dos estoques com limites de captura (6%) e com planos de gestão (9%) seguem muito abaixo do desejável para uma boa gestão pesqueira.

Apesar dos alertas, a ONG identifica importantes avanços para garantir a sustentabilidade de um setor estratégico, tais como a consolidação dos espaços de participação social, a ampliação dos instrumentos de transparência e a produção e divulgação de dados sobre a atividade pesqueira.

No campo da transparência se observam os mais relevantes avanços na série histórica, com a consolidação dos Comitês Permanentes de Gestão (CPGs) e suas instâncias de assessoramento técnico-científico, aponta a Oceana. ONG destaca a inclusão de informações sobre a situação biológica dos estoques em painéis interativos e a publicação de balanços anuais de produção.

Ainda assim, para o diretor-geral da ONG, Ademilson Zamboni, o Brasil ainda não foi capaz de dar o salto esperado.

Continuamos pescando sem as regras necessárias para garantir a sustentabilidade da atividade e com enorme dificuldade de avançar neste campo, afirmou o oceanólogo, em nota.

Zamboni acrescentou que não é possível fazer uma boa gestão da pesca sem dados atualizados e sem regras claras, embasadas no melhor conhecimento científico e discutidas com a sociedade, referindo-se ao fato de que menos da metade das pescarias brasileiras terem regras de ordenamento, como cotas de pesca, tecnologias permitidas e proibidas, defesos ou áreas interditadas para garantir a sustentabilidade da atividade.

Além do diagnóstico da situação, a Oceana inclui na Auditoria da Pesca Brasil seis principais recomendações:

Fortalecer a governança da pesca: reestruturar a gestão compartilhada entre os ministérios da Pesca (MPA) e do Meio Ambiente (MMA), definindo limites claros de atuação para eliminar sobreposições e dar agilidade às decisões.

Garantir estabilidade para as políticas pesqueiras: modernizar a Lei da Pesca e criar uma autarquia para concentrar a gestão da atividade, assegurando continuidade administrativa e institucional às políticas do setor.

Produzir e divulgar os dados sobre a pesca nacional: expandir os programas de monitoramento com foco nas regiões Norte e Nordeste e na modernização do Programa Nacional de Observadores de Bordo da Frota Pesqueira (Probordo) para garantir a coleta e a divulgação regular das estatísticas nacionais.

Conhecer melhor a situação dos estoques pesqueiros: implementar um programa contínuo de avaliação dos estoques, com critérios claros e atualizações periódicas, para embasar a gestão em evidências científicas.

Avançar no ordenamento das pescarias: atualizar regras para a pesca artesanal e industrial, ampliar limites de captura e converter recomendações científicas e sociais em Planos de Gestão efetivos para recursos e frotas.

Preparar a pesca para os impactos das mudanças climáticas: Investir em pesquisa e monitoramento sobre os efeitos climáticos nos estoques e ecossistemas marinhos, apoiando a adaptação do setor pesqueiro aos novos cenários.

Ministério

Consultado pela reportagem da Agência Brasil, o ministro da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo, confirmou o passivo de monitoramento dos estoques, mas atribuiu a demora na atualização dos levantamentos a entraves burocráticos decorrentes da transformação do ministério em uma secretaria especial subordinada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, em 2015, durante o segundo mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff.

Foram vários anos sem estatística pesqueira e sem investimentos em ciência e pesquisa [para o setor]. Com a reconstrução do ministério [a partir de 2023], resgatamos isso. Só nos dois primeiros anos da atual gestão, o governo investiu mais de R$ 300 milhões só em pesquisas sobre os principais recursos comerciais do litoral brasileiro, contou o ministro.

Araújo também destacou que, para fazer frente ao problema, em outubro deste ano, o ministério instituiu o Programa Nacional de Acompanhamento do Estado de Explotação [exploração] dos Estoques Pesqueiros do Brasil (ProEstoques), com o objetivo de acompanhar, avaliar e atualizar as informações sobre as espécies e subespécies de pescados comercializados no país.

Entendemos que, para termos uma pesca cada vez mais forte, precisamos olhar para a sustentabilidade dos nossos recursos e fazer uma política não de governo, mas de Estado, que seja perene, tenha continuidade. Esperamos que até o fim de 2027, este número de espécies em avaliação de estoque possa aumentar e que, nos próximos anos, possamos cobrir não só os recursos marinhos, complementou o ministro, elogiando a iniciativa da Oceana e assegurando que levará em conta as recomendações que a organização fez no documento.

É importante saber que estamos sendo monitorados não só por nossos órgãos de controle interno e externo, mas que também a sociedade tem nos cobrado, concluiu o ministro.

Ao participar do programa Bom dia, Ministro, nesta quinta-feira, Araújo afirmou que, embora o consumo de pescado pelos brasileiros siga bem abaixo da média global, a indústria pesqueira vive um ótimo momento.

Segundo o ministro, em 2025, a aquicultura em águas da União atingiu um recorde. Foram produzidas 179,6 mil toneladas alta de 20,9% sobre 2024 e maior marca da série iniciada em 2019 , movimentados cerca de R$ 1,47 bilhão e gerados 4.239 postos de trabalho no país. Além disso, desde o início da atual gestão federal, em 2023, os produtos brasileiros chegaram a 19 novos países.

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