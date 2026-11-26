Com o crescimento do trabalho na modalidade home office, cresce também a preocupação com problemas musculares, de coluna e outros relacionados à postura. É provável que você já tenha visto na web um infográfico que mostra um desenho de uma pessoa olhando o celular com o pescoço abaixado, como se estivesse sentindo a pressão de 27 quilos (kg) nas costas. O dado chama a atenção e é uma estimativa feita em computador, em 2014. Estudos mais recentes não confirmam que o pescoço inclinado seja um problema para a saúde. O que pesa, na verdade, segundo fisioterapeutas da Universidade Federal do Ceará (UFC), é passar muito tempo parado na mesma posição.

"A melhor postura é a próxima", resume Patrícia Collares, professora do Departamento de Fisioterapia da UFC e coordenadora do Projeto de Fisioterapia na Promoção da Saúde do Trabalhador (PROERGON). Ela e o vice-coordenador do projeto, o professor Rodrigo Fragoso, são os entrevistados do episódio que abre a sexta temporada do Ajudante Digital, podcast de tecnologia da Radioagência Nacional.

Ouça mais: AD #48: Postura e tecnologia, existe postura certa no home office?

A conta dos 27 quilos

O número comumente divulgado na internet vem de um estudo publicado em novembro de 2014 pelo cirurgião de coluna norte-americano Kenneth Hansraj, de Nova York, na revista Surgical Technology International. Por meio de um modelo de computador da coluna cervical, ele calculou quanto a força sobre o pescoço aumenta conforme a cabeça se inclina para a frente. Na posição neutra, a cabeça de um adulto pesa entre 4,5kg e 5,5kg. Pelo cálculo, a carga chegaria a cerca de 12 kg com a cabeça inclinada a 15 graus e a 27 kg a 60 graus.

Rodrigo Fragoso explica que o modelo serviu para estimar o esforço da musculatura do pescoço, mas acabou tratado como verdade absoluta.

"Só que a gente sabe que, muitas vezes, a translação do conhecimento de um modelo computacional para um modelo humano não é tão factível assim", diz. "Então, recentemente, alguns estudos têm visto que a postura do pescoço não é um vilão tão grande quanto se pensava por esse modelo computacional."

Um desses estudos foi feito no Brasil e publicado em 2018 na revista científica European Spine Journal. O professor de educação física e fisioterapeuta Gerson Moreira Damasceno e outros cinco pesquisadores avaliaram 150 jovens de 18 a 21 anos de uma escola pública de ensino médio do Rio de Janeiro. A postura do pescoço foi observada enquanto eles digitavam mensagens no celular, pela percepção dos próprios participantes e pela avaliação de fisioterapeutas. A conclusão é que não se encontrou associação entre o pescoço dobrado e a dor no pescoço, nem com a frequência da dor.

Isso não quer dizer que não há problema em passar longos períodos com o pescoço inclinado para baixo, entortado. Para Fragoso, o próprio corpo avisa a hora de mudar.

"A melhor postura sempre é aquela que não causa desconforto para você. Se você percebe que está fadigando, que está doendo, está formigando, você sente o desconforto nessa região, já está na hora de mudar essa posição", afirma.

Cadeira cara não resolve

A regra de se ajeitar sempre que possível vale até para quem investiu em mobiliário ergonômico de ponta. Patrícia Collares lembra que um equipamento, por si só, não faz milagre. Mesmo com o espaço adaptado - inclusive com uma área livre embaixo da mesa, sem cesto de lixo ou caixas atrapalhando as pernas - o corpo precisa se mexer.

"De nada adianta você ter a cadeira gamer top de linha, a mais cara, com maior número de funcionalidades (...) se não sabe usar", diz.

Por isso, segundo Fragoso, quem trabalha com ergonomia evita avaliar um posto de trabalho por uma foto: a imagem pode ter flagrado só uma postura de transição.

Notebook na mesa improvisada

O episódio parte de uma situação comum nesta época das festas de fim de ano: trabalhar de casa, ou da casa de parentes, com o notebook apoiado na mesa improvisada, até mesmo na cozinha.

Manual recomenda elevar o notebook com suporte, livros ou caixas firmes, com a borda de cima da tela na altura dos olhos, e usar teclado e mouse separados. Ilustração gerada por inteligência artificial pelos autores do manual. Reprodução/PROERGON-UFC

O manual da UFC propõe um check-up do corpo, da cabeça aos pés:

Tela: a borda de cima na altura dos olhos. No notebook, levantar a tela com um suporte, livros ou caixa firme, e usar teclado e mouse separados;

a borda de cima na altura dos olhos. No notebook, levantar a tela com um suporte, livros ou caixa firme, e usar teclado e mouse separados; Distância: esticar o braço para a frente com a mão fechada; a tela fica onde a mão alcança;

esticar o braço para a frente com a mão fechada; a tela fica onde a mão alcança; Ombros e braços: ombros soltos, cotovelos perto do corpo e apoiados na mesa ou no braço da cadeira, punhos retos;

ombros soltos, cotovelos perto do corpo e apoiados na mesa ou no braço da cadeira, punhos retos; Coluna: uma almofada ou toalha enrolada na altura da lombar mantém a curva natural;

uma almofada ou toalha enrolada na altura da lombar mantém a curva natural; Pernas e pés: ajustar a cadeira para apoiar os pés no chão; se não alcançarem, usar um apoio, banquinho ou caixa;

ajustar a cadeira para apoiar os pés no chão; se não alcançarem, usar um apoio, banquinho ou caixa; Iluminação: a luz natural ou artificial não pode ofuscar a visão nem a tela;

a luz natural ou artificial não pode ofuscar a visão nem a tela; Duas telas: as normas não trazem regra específica. A orientação geral é deixar a principal à frente e a outra ao lado, com angulação de até 15 graus;

as normas não trazem regra específica. A orientação geral é deixar a principal à frente e a outra ao lado, com angulação de até 15 graus; Celular: cabeça em posição neutra e aparelho na altura dos olhos;

cabeça em posição neutra e aparelho na altura dos olhos; Roupa: leve, mas que traga seriedade e concentração. "A nossa organização pessoal também faz parte. Você tem que entrar no clima", diz Patrícia.

O que diz a regra trabalhista

No ambiente de trabalho, a ergonomia segue a Norma Regulamentadora 17 (NR-17), do Ministério do Trabalho e Emprego. No teletrabalho, o artigo 75-E da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que o empregador instrua os empregados, de maneira expressa e ostensiva, sobre as precauções para evitar doenças e acidentes de trabalho. O empregado assina um termo em que se compromete a seguir essas instruções.

"A ergonomia é uma ciência que (...) traz a informação, a importância, de deixar aquele ambiente o mais adaptado possível para o trabalhador. Não é o contrário, que acontecesse muitas vezes, de o trabalhador tem que se adaptar àquela condição de trabalho", explica Fragoso.

Manual de ergonomia gratuito

Segundo volume do manual foi lançado em 2026 pelo PROERGON, projeto de extensão do Departamento de Fisioterapia da UFC. Reprodução/PROERGON-UFC

O segundo volume do Manual de Ergonomia para o Uso de Dispositivos de Tela em Home Office foi lançado em 2026 por professores e estudantes de fisioterapia do PROERGON, projeto de extensão do Departamento de Fisioterapia da UFC. O material é gratuito e pode ser compartilhado sem alterações e sem fins comerciais, desde que a fonte seja citada. O primeiro volume saiu em 2020, durante a pandemia de covid-19, com recomendações para o uso de computadores, notebooks, tablets e celulares, além de alongamentos e orientações para pausas.

O volume 2 pode ser baixado no repositório institucional da UFC.

Temporada nova

O episódio 48 abre a nova temporada do Ajudante Digital. A versão radiofônica foi ao ar, no programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional. A versão estendida, com 13 minutos, está disponível no site da Radioagência Nacional.

A conversa com os fisioterapeutas continua na parte 2. O episódio 49 trata das pausas e das regras para descansar os olhos, além de trazer três alongamentos para fazer sentado, descritos por Rodrigo Fragoso. Vai ao ar no Tarde Nacional em 7 de dezembro e chega às plataformas na quinta-feira seguinte, dia 10.

Criado e apresentado pelo jornalista Leyberson Pedrosa, o Ajudante Digital está no ar desde outubro de 2024 e também é veiculado no Nacional Jovem, da Rádio Nacional da Amazônia e da Alto Solimões FM.

Onde ouvir

Episódio 48, com transcrição e links: página do episódio na Radioagência Nacional. Nos tocadores de áudio: Spotify | Apple Podcasts | Amazon Music | YouTube Music | Feed RSS.

Ajudante Digital é o podcast de tecnologia da Radioagência Nacional, publicado a cada 15 dias. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail do Ajudante Digital. Ouça todos os episódios do Ajudante Digital.

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