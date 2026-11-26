O caso ocorreu a noite de segunda-feira (23), por volta das 21h, na unidade do supermercado Dia a Dia, no Gama, região administrativa do DF a cerca de 35 quilômetros (km) do centro de Brasília.

Os dois são casados e relatam que, ao chegarem para fazer compras no local, como costumam fazer sempre, começaram a ser encarados e intimidados por dois homens ainda no lado externo do estabelecimento.

Pouco depois, ao passarem pelo corredor onde os dois estavam, Victoria questionou o motivo dos olhares. Os homens reagiram agressivamente, iniciaram uma discussão e dirigiram ofensas transfóbicas a ela. Segundo Diadorim relatou em um áudio gravado no dia seguinte ao ocorrido, os dois homens partiram para cima do casal, tentando acertar socos no rosto e puxando cabelos.

Agressão

"Eu me lembro de ter jogado ela para trás de mim porque eles vieram em cima dela, e me colocar na frente para defendê-la", contou.

A partir daí, segundo o depoimento, o casal passou a tentar se defender e a se desvencilhar dos socos e chutes dos agressores, enquanto também procuravam proteger um ao outro. A briga teria durado cerca de cinco minutos, sem intervenção de outras pessoas nem mesmo de funcionários do supermercado.

Diadorim chegou a ter seus cabelos dreadlocks arrancados e ambos ainda relatam que foram lançados contra pilhas de produtos e estruturas do supermercado.

Em determinado momento, segundo o professor, ao correr para se afastar dos agressores, ele foi perseguido por um segurança do estabelecimento, que o segurou pelo pescoço, aplicou uma rasteira e o derrubou no chão.

Segundo depoimento, ao questionar a agressão, percebeu que o segurança estava atuando contra ele, enquanto outro funcionário escoltava um dos homens envolvidos na briga para fora do supermercado.

"Nesse momento, vários seguranças, em vez de impedirem ele [agressor] ou puxar ele para trás ou desvencilhar ele do meu cabelo, eles simplesmente ficaram puxando o meu cabelo de volta e não puxando o cara", afirmou.

"Eu era a única pessoa negra envolvida naquela briga, percebo que eu sofri racismo junto com transfobia nesse mercado", apontou.