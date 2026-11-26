Na Vila Histórica, o acumulado de água ultrapassou os 180 mm. Também foram registrados grandes volumes no Parque Perequê, na Vila do Abraão, principal acesso de barco à Ilha Grande.

Apesar do grande volume de chuva, a Defesa Civil municipal não registrou transbordamento de rios ou deslizamentos de terra no município, foram alagamentos pontuais.

No entanto, foi determinada a suspensão das aulas nesta quinta-feira (26) em todas as escolas instaladas no continente e nas ilhas da rede municipal de ensino. Nesta sexta-feira (27), as aulas serão suspensas apenas nas unidades de ensino das ilhas.

A Defesa Civil mantém o monitoramento meteorológico 24 horas por dia em todas as regiões do município.

Petrópolis

A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, registrou 33 ocorrências por conta da chuva desta quinta-feira (26), a maioria sobre deslizamentos de terra que atingiu casas construídas em áreas de risco sem vítimas.



A prefeitura informou ainda que cinco famílias estão sendo atendidas pelas equipes de assistência social. A cidade está em estágio de atenção. A previsão é de céu encoberto, com chuva fraca a moderada para a noite.

Capital

Nesta quinta-feira, o céu ficou nublado a encoberto na cidade do Rio de Janeiro e houve registro de chuva moderada a forte na madrugada passando a fraca a moderada a partir da manhã. A previsão do Sistema Alerta Rio é de chuva fraca a moderada para as próximas horas.

A frente fria chegou acompanhada de ressaca do mar.

Os banhistas devem evitar ficar próximo a costões e pescadores de pequenas embarcações devem evitar entrar no mar.

A ressaca permanece até esta sexta-feira (27), com ondas de até 3 metros de altura. As praias estão com bandeira vermelha, o que representa perigo. O banho de mar continua proibido nas praias de mar aberto.

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