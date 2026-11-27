Chover mais no Sul não significa que todo dia chove um pouco mais. Significa que passam vários dias sem chover e, de repente, quando chove, abriu a torneira, detalha.

O especialista enfatiza que as novas tecnologias permitem ao Inpe prever o fenômeno com oito a dez meses de antecedência, como foi este daqui, desde março.

Para ele, as previsões aumentam a responsabilidade de o poder público se antecipar aos efeitos causados pelo fenômeno climático. "Desperta para a necessidade de nos preparar.

Segundo Nobre, não se pode tolerar cidades despreparadas.

Temos que preparar as cidades tanto para o excesso de água quanto para a falta e para o excesso de temperatura, orienta.

Ele cita municípios paranaenses para exemplificar uma das formas de preparo para lidar com a temperatura mais quente.

Em cidades como Maringá, Foz do Iguaçu, Curitiba, existem muitas árvores plantadas nas ruas, você tem um ar condicionado natural, assinala.

Ele rebate críticas. Alguém vai falar: Ah, mas tem ventos extremos que derrubam as árvores, que derrubam os fios". E adverte: "Então, enterrem os fios. Não podemos simplesmente continuar vivendo como se nada houvesse".

Primeiras vítimas

O pesquisador sênior, que tem passagens por inúmeras instituições acadêmicas e de pesquisa, aponta que as primeiras vítimas de eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamentos, são as populações mais vulneráveis, o que contribui para o que alguns estudiosos e ativistas classificam como racismo ambiental.

As populações que vivem em regiões de risco serão as primeiras a serem mais dolorosamente afetadas. Contudo, todas serão, sinaliza.

Nobre acrescenta que cidades não preparadas com escoamento de água adequado são um risco ambiental. Defende que a população cobre das autoridades, em todas as esferas de governo, iniciativas que previnam danos.