Fachin negou um pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Costa. O ministro afirmou que o ex--presidente do banco, preso desde abril, não atende aos requisitos necessários.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi contra o benefício, afirmando que as circunstâncias que levaram à prisão permanecem.

Os advogados haviam alegado que ele não mais representa risco para ordem social e econômica, em virtude de seu afastamento das atividades profissionais, e também que colabora com as investigações.

Investigação

Costa é alvo da Operação Compliance Zero, que apura a corrupção de agentes públicos e fraudes bancárias bilionárias supostamente praticadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master e também preso preventivamente.

Uma das linhas de investigação mais avançadas pela Polícia Federal (PF) envolve a negociação em que o BRB, banco público controlado pelo governo do Distrito Federal, compraria o Master.

No fim de outubro, a PF indiciou Paulo Henrique Costa, junto com Vorcaro e outras 13 pessoas, por crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro, todos ligados ao negócio fracassado com o Master.

Segundo as investigações, o prejuízo ao BRB já apurado chega a R$ 2,7 bilhões. Parte das perdas foram provocadas por carteiras de créditos inexistentes, que estavam em nome da Tirreno, empresa de fachada operada pelo Master, e que fez transações com o BRB.

O tamanho real do rombo, contudo, ainda não é conhecido, uma vez que o BRB não publica seus balanços desde o ano passado. A falta de informações sobre a real situação do banco levou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a suspender o registro do banco como companhia aberta, impedindo a negociação de ações em bolsa de valores.

Ao prender Costa, a PF apontou indícios de que o ex-presidente do BRB teria combinado com Vorcaro o recebimento de propina estimada em R$ 146,5 milhões, por meio de imóveis, em troca da aprovação de negócios do banco público com o Master.

A Agência Brasil tenta contato com a defesa de Paulo Henrique Costa.

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