Oficialmente, pouco menos de 2 milhões de refugiados, migrantes e apátridas vivem hoje espalhados pelo Brasil. Quase metade dessa população é formada por pessoas que o Estado brasileiro já reconhece como refugiadas, cujos pedidos de reconhecimento estão sob análise ou que receberam acolhimento humanitário.

A outra metade é composta por pessoas que estão no Brasil, em contexto migratório, pelas mais diversas razões, incluindo oportunidades de trabalho, educacionais ou de investimentos, destacou a oficial de Proteção do Acnur, Silvia Sander, durante o evento de apresentação do guia, realizado esta manhã, no Palácio da Justiça, em Brasília.

Segundo Silvia, só este ano, 737.594 pessoas receberam autorização de residência para acolhida humanitária principalmente venezuelanas, haitianas e afegãs.

Política Nacional

Disponível na internet, o Guia para a Criação e Fortalecimento de Políticas Locais Especializadas em Pessoas Refugiadas, Migrantes e Apátridas reúne informações práticas para que gestores públicos e legisladores implementem políticas duradouras, com planejamento, orçamento e a participação de entidades da sociedade civil e de órgãos internacionais.

A iniciativa integra a estratégia de implementação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Instituída pelo governo federal em outubro de 2025, por meio do Decreto Presidencial nº 12.657, a política nacional reconhece migrantes, refugiados e apátridas como motores do desenvolvimento econômico e social do país e confere a estados, municípios e ao Distrito Federal papel central na formulação e implementação de políticas de acolhida e integração desta população.

De acordo com o Acnur, o guia apresenta três frentes de atuação para o fortalecimento das políticas locais:

Criação e aprimoramento de marcos legais, com recomendações para a elaboração de leis e decretos que assegurem a continuidade das ações governamentais, estabeleçam responsabilidades e garantam mecanismos de participação e proteção de direitos.

Estruturação de conselhos e comitês, com a apresentação da importância desses espaços para o diálogo entre o poder público, a sociedade civil e as próprias populações atendidas. O documento diferencia as atribuições dessas instâncias e orienta sua composição e funcionamento.

Diretrizes para a elaboração de planos estaduais e municipais, que vão do diagnóstico das necessidades locais à definição de metas, indicadores, responsabilidades e mecanismos de monitoramento. O objetivo é transformar demandas identificadas nos territórios em ações concretas, integradas às políticas públicas nacionais e locais existentes.

A publicação também apresenta experiências de diferentes regiões do país e exemplos de instrumentos já adotados por governos estaduais e municipais, que podem servir de referência para outras localidades.

Acolhimento e Integração

Ainda durante a apresentação do guia, a oficial de Proteção do Acnur, Silvia Sander, frisou a importância do fortalecimento de políticas e das redes de proteção em níveis locais, sobretudo municipal.

A gente sabe que é nos municípios que essas pessoas acessam as escolas, serviços de saúde, políticas de assistência social, buscam e encontram oportunidades de trabalho e passam a construir vínculos, disse Silvia.

É também nas cidades que essas pessoas contribuem com seus conhecimentos, a partir das suas capacidades e da diversidade que trazem [consigo], contribuindo com seu labor, sua cultura e seu empreendedorismo, gerando novas oportunidades e participando do desenvolvimento socioeconômico local, concluiu a representante da agência da ONU.

A coordenadora-geral de Política Migratória e diretora substituta do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sarah Fernanda Lemos Silva, citou o fato de o guia, bem como a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, terem sido elaborados mediante a escuta dos estados, municípios e das entidades da sociedade civil.

Tags:

Imigrantes | Manual | Ministério da Justiça | refugiados