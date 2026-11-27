Havia um histórico longo de denúncias formais na instituição contra o assassino e suicida, João Antônio Miranda Tello Ramos Gonçalves, por assédio moral e agressividade. Os relatos dos que o conheciam são de que ele não aceitava ser confrontado ou chefiado por mulheres, diz Alline Pedrotti, irmã de Allane.

Eu ouvi de muitas mulheres lá dentro que ele as perseguia. Outras falaram que ele as humilhava nas reuniões, que isso era um hábito dele, diz Alline.

O irmão de Layse, João Gabriel Pinheiro, acredita que, pelo menos, outras duas servidoras estavam entre os alvos do feminicida.

Ele queria ser transferido para outro departamento onde só havia mulheres. Elas entraram com medidas para impedir, por causa do perfil assediador. A gente acredita que ele queria ter matado o departamento inteiro. Uma não estava lá no dia e a outra tinha saído da sala minutos antes de ele chegar, diz João Gabriel.

Feminicídio

A mobilização desta sexta acontece em paralelo a outros atos nacionais contra o feminicídio. Os organizadores destacam o combate à violência de gênero e ao assédio no ambiente de trabalho. Eles também cobram medidas efetivas de acolhimento às comunidades que vivem este tipo de trauma coletivo.

A representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense (SINTUFF), Luciene Almeida, destacou que o caso no Cefet-RJ não é isolado, mas representa um problema estrutural da sociedade.

Vejo que as instituições se protegem através da omissão e da cumplicidade. Os protocolos não funcionam na prática. O que aconteceu no Cefet pode acontecer em qualquer lugar de trabalho. Não estamos protegidas, diz Luciene.

Um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), divulgado este mês, mostra que o Brasil registrou, até agora, 1.199 vítimas de feminicídio em 2026. No ano passado, o número foi de 1.274.

Acúmulo de denúncias