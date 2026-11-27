Uma operação especial foi montada para a inauguração da tradicional Árvore de Natal da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, que este ano está completando 30 anos. Para o lançamento neste sábado (28), a partir das 17h, no Complexo Lagoon, haverá um concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica, às 18h30.

A árvore será acesa às 20h, com fogos e um show. A orquestra continua a apresentação até as 21h. Os telões instalados no Parque dos Patins e Cantagalo garantirão que o público em diferentes pontos da Lagoa acompanhe o espetáculo.

Uma das novidades desse ano é uma estrela em 3D no topo da árvore, com a ideia de criar um novo ponto de destaque para a edição comemorativa de 30 anos.

Logística e inovação

Por trás da leveza da árvore que flutua nas águas da Lagoa, há um complexo projeto de engenharia e logística desenvolvido e operado por uma equipe multidisciplinar.

A estrutura que sustenta a árvore é composta por 11 balsas interligadas, cada uma com 12 toneladas, formando uma única embarcação com área total de 900 m². Sobre essa estrutura flutuante é instalada a árvore, com 120 toneladas de peso (equivalente ao peso de aproximadamente 115 carros SUVs de porte médio). Com 60 metros de altura (equivalente a um edifício de aproximadamente 20 andares), a Árvore do Rio conta com mais de 20 quilômetros de luzes de LED.

Assim como em 2025, todos os dias a arvore terá um convidado especial para o acendimento. São pessoas e instituições escolhidas pelas ações e atividades de impacto positivo para a cidade e para a comunidade do Rio de Janeiro.

No domingo, 29, o Lagoon recebe no Palco Petrobras, às 17h30 o DJ Maurício e às 19h30 uma Cantata de Natal com o Madrigal do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Até o Dia de Reis, 6 de janeiro de 2027, a árvore será iluminada diariamente nos seguintes horários: domingo a quinta-feira, das 19h à 0h e na sexta-feira e sábado, das 19h à 1h da madrugada.

Trânsito

A principal modificação no trânsito será a proibição de estacionamento feita pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), a partir deste sábado até 6 de janeiro de 2027 em toda a extensão da Avenida Borges de Medeiros, em ambos os lados e sentidos.

A prefeitura orienta a população a priorizar o transporte público coletivo no deslocamento até a Árvore da Lagoa para ajudar na fluidez do trânsito e evitar infrações. O metrô é a melhor opção de transporte público para chegar e voltar do evento. A concessionária MetrôRio orienta o público a desembarcar e embarcar na estação General Osório/Ipanema, pelo Acesso E- Lagoa, localizado na Avenida Epitácio Pessoa, na altura do Corte do Cantagalo.

Sempre aos sábados e domingos, a partir das 19h, até o dia 3 de janeiro, o Lagoon contará com programação gratuita para os visitantes. O local também conta com brinquedos para as crianças, food trucks e feira de presentes.

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