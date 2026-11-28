A edição integra a nova temporada do programa, apresentado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, com direção artística de Waldecir de Oliveira.

No projeto, Augusto Martins e Cláudio Jorge unem talentos para resgatar composições inéditas deixadas pelo sambista, preservadas ao longo dos anos por sua família. Além da dupla, o espetáculo é composto por Bruno Barreto e Dinho Rosa na percussão e Ivan Machado no contrabaixo.

O repertório conta com um dueto póstumo com o próprio Luiz Carlos da Vila na canção Outras Bandas. A faixa foi produzida com tratamento e restauração vocal por meio de inteligência artificial.

O conteúdo fica disponível no aplicativo TV Brasil Play e no canal da emissora no YouTube.

Sobre a produção

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil dedicado à exibição de performances inéditas da música brasileira. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.

A atração apresenta artistas de diferentes gêneros musicais e busca valorizar a diversidade da produção nacional. Os novos episódios também incluem depoimentos dos convidados e registros dos bastidores das gravações.

"É muito especial apresentar um programa que acredita na força e na diversidade da música nacional e abre espaço, de forma democrática, para diferentes sons, sotaques, histórias e gerações", afirma Bia Aparecida.

Ao vivo e on demand

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Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou pelo aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Cena Musical Augusto Martins e Cláudio Jorge neste sábado, 28 de novembro de 2026, às 23h na TV Brasil

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Cena Musical | Luiz Carlos da Vila | TV Brasil